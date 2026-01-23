“La estoy esperando”: Alana Flores le responde a Bárbara de Regil sobre el reto que le puso en Supernova

El pasado miércoles 21 de enero se llevó a cabo la presentación oficial de uno de los eventos más reconocidos del box, Supernova Genesis 2026, en el que se enfrentan figuras públicas del medio del entretenimiento. Durante este evento se reveló mucha información, pero también se enviaron respuestas pues Alana Flores, quién formará parte de las personas que se suban al ring respondió a un reto que Bárbara de Regil le dió, aquí te decimos en qué consiste.

¿Qué le respondió Alana Flores a Bárbara de Regil en Supernova Genesis 2026?

La streamer y creadora de contenido Alana Flores se volvió viral no solo porque tendrá una participación en Supernova: Genesis 2026 dentro del ring sino por la respuesta que le envió a Bárbara de Regil pues el año pasado la actriz le dijo a Alana que quería enfrentarse con ella en una pelea de box y que si todo salía bien en 2026 estaría arriba del ring para pelear con ella.

En la presentación oficial de Supernova: Genesis 2026 la streamer y boxeadora Alana Flores dijo que “la está esperando” y que “la respuesta está” pues dijo que si Bárbara seguía en pie con el reto “lo harían saber”. Ante esto los fans ya han hecho algunos comentarios pues muchos hacen comparaciones en la fuerza que cada una de ellas tiene, algunos han dicho que Bárbara tiene una gran condición por lo que podría tener ventaja sobre Alana, aunque la deportista y también streamer de igual forma cuenta con una gran preparación debido a los entrenamientos que realiza, mismos que comparte en redes sociales. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado de manera oficial una pelea entre ambas.

¿Quiénes se van a enfrentar en el ring de Supernova Genesis?

Las figuras públicas que se van a enfrentar sobre el ring el próximo 26 de abril en la Arena CDMX son las siguientes:

Milica VS Ari Geli

Abraham VS Nando

Lupita Villalobos VS Kim Shantal

Mario Bautista VS Aaron Mercury

Alana Flores VS Samadhi Zendejas

Lonche VS Willito

¿Quién será el artista que presente un show musical en Supernova Genesis?

Este evento contará con la presencia de Carín León, artista de regional mexicano quién también es guitarrista y compositor. Cuenta con éxitos como "Primera Cita", "No Es Por Acá" y ha colaborado con artistas como Grupo Frontera , Maluma, Grupo Firme y Mau y Ricky.