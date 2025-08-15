Alana Flores reveló algo que nadie esperaba antes de su pelea con Gala Montes (y no tiene nada que ver)

La tensión entre Alana Flores y Gala Montes sigue a todo lo que da, especialmente ahora que están por encontrarse en el ring para su polémica pelea. No obstante, parece que para la creadora de contenido hay algo más importante y tiene que ver con su vida sentimental.

Así lo dio a conocer durante el debate con Super Nova Boxing que protagonizó con la actriz, donde además de dejar en claro que no tiene miedo de las diferencias físicas que tiene con su oponente, Alana confirmó su boda con Sebastián Cáceres y ya hasta reveló para cuándo tienen pensado llegar al altar.

¿Quién es Sebastián Cáceres? Todo sobre el novio de Alana Flores

Sebastián Cáceres es un reconocido futbolista que actualmente se desarrolla como defensa central del Club América. El futuro esposo de Alana Flores tiene 25 años y es de origen uruguayo, pero desde hace tiempo que se estableció en México y fue así como habría coincidido con la creadora de contenido de 23 años.

De acuerdo con los detalles que ambos han compartido en redes sociales, su noviazgo habría comenzado a finales de 2024, pero fue hasta febrero de 2025 que lo hicieron oficial con románticos posteos. Por esta razón muchos de sus admiradores quedaron sorprendidos con la noticia de su boda, pues no había dado señales de que ya estuvieran comprometidos.

Instagram / @alanafloresf Alana Flores tiene un romance con el futbolista uruguayo Sebastián Cáceres

No así, Alana Flores compartió que tiene contemplado casarse con Sebastián Cáceres en 2026, después del Mundial de Fútbol, próximo a celebrarse en junio y julio. Así que sus admiradores han considerado la posibilidad de que una vez que los dos terminen con sus obligaciones profesionales, se dispongan a planear los detalles de este enlace matrimonial.

¿Cuándo es la pelea de Gala Montes y Alana Flores?

El tan esperado combate entre la streamer y la actriz se llevará a cabo el próximo domingo 17 de agosto, en punto de las 06:00 p.m. Podrá visualizarse a través de internet y el acceso será completamente gratuito.

Instagram / @supernovaboxing Gala Montes y Alana Flores se subrián al ring el 17 de agosto

Y ahora que es un hecho el compromiso de Alana Flores y Sebastián Cáceres, es probable que el atleta esté presente en la pelea de box con Gala Montes. Esto además de que en múltiples ocasiones ha quedado en evidencia que la admiración es uno de los pilares clave en su romance, ya que con frecuencia la joven asiste a la tribuna para apoyar a su novio; mientras que él le dedica sus victorias.