Tras polémica por su peso, Gala Montes revela si cancelará su pelea con Alana

En los últimos meses, uno de los nombres que más polémica ha generado en el mundo de las redes sociales es el de Gala Montes gracias a las distintas polémicas que ha protagonizado con personajes como Adrián Marcelo o el Escorpión Dorado. Sin embargo, ahora todo guarda relación con la próxima función de lucha que protagonizará con la streamer Alana.

Para poner un poco de contexto, vale decir que Gala Montes y Alana se enfrentarán en un mano a mano de box dentro de un evento en el que también participarán Alex Montiel y Franco Escamilla. La polémica llegó gracias a la notoria diferencia de peso entre ambas, pues mientras la actriz pesa alrededor de 75 kilos, la creadora de contenido no pesa más de 55 kilos.

Gala Montes confirma que no cancelará su pelea con Alana

En el pasado, Gala Montes amagó con buscar modificaciones en el contrato a fin de que la pelea entre las dos sea más justa, por lo que diversos internautas comenzaron a especular que su intención era cancelar la pelea para evitar ser golpeada por una mujer con más experiencia en el box. No obstante, la actriz y cantante recientemente aseguró que este compromiso no iba a ser cancelado.

En un encuentro con los medios de comunicación, la actriz y cantante no solo aseguró que está completamente lista para la pelea que tendrá el próximo mes de agosto, sino que le mandó un nuevo mensaje a su contrincante Alana respecto a las polémicas que se generaron por sus declaraciones: “Obviamente se va a dar, yo estoy más puesta que un calcetín. En mi contrato nunca se estipuló ningún peso ni que tengo que bajar más del que he bajado porque he estado entrenando mucho”.

¿Qué tiene que ver Gala Montes en el conflicto entre Óscar Burgos y el Escorpión Dorado?

El nombre de Gala Montes ha sido mencionado en muchas ocasiones luego de ser una de las responsables del problema que hay entre Óscar Burgos y el Escorpión Dorado, pues vale decir que la infidelidad el influencer revivió luego de dos años después de las declaraciones de la actriz durante una de las charlas que tuvo con el también creador de contenido.