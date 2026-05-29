Alejandro Fernández anuncia TERRIBLE pérdida de un integrante de su familia: “Terco, fuerte, leal hasta el final”

El pasado jueves 28 de mayo, Alejandro Fernández, hijo de Vicente Fernández, anunció el lamentable fallecimiento de su mascota Kush, un perro adorable con el que compartió muchos momentos importantes durante su vida.

¿De qué murió el perro de Alejandro Fernández?

Hasta el momento se desconoce la causa exacta, sin embargo, el artista dejó ver que tuvo problemas de salud. “Le dieron quince días, Se aventó siete meses más. Terco, fuerte, leal hasta el final” fueron algunas de las palabras del intérprete del tema "Como Quien Pierde una Estrella". El artista compartió un video con muchas fotografías y momentos que compartió a lado de su mascota, quien era un perro grande, blanco y muy juguetón. “Ya fue a encontrarse con su pandilla... los que se le adelantaron. No va a estar solito, ya lo están esperando”, fueron otras de las palabras que acompañaron la emotiva despedida de su mejor amigo de 4 patas.

¿Qué figuras públicas reaccionaron a la pérdida de Alejandro Fernández?

Los mensajes de apoyo al cantante ante la dolorosa pérdida de su perro Kush no se hicieron esperar por parte de sus seguidores, sin embargo algunas celebridades también le enviaron apoyo de manera virtual como fue el caso del piloto de la formula 1 Checo Perez quien le dijo “Ánimo Compa”, el cantante Edén Muñoz quien le escribió “Un abrazote compa”, Jaime Camil quién le expresó “Lo siento Potrillo”, entre otras figuras públicas como Ana Claudia Aguirre, Karina Banda, Valentina Tinu, entre otras más.

¿Quién es Alejandro Fernández?

Alejandro Fernández, mejor conocido como “El Potrillo” es uno de los cantantes de música regional mexicanos más destacados en la industria, cuenta con una trayectoria profesional de 50 años. Es hijo de Vicente Fernández, un icono en la música ranchera, quien dejó un importante legado.

“El Potrillo” ha destacado por mantener una gran versatilidad en la industria ya que ha incursionado en diversos géneros musicales como mariachi, ranchero, pop latino, bolero y la balada. Dentro de sus colaboraciones destacan artistas como Christina Aguilera , Christian Nodal, Carín León, Alejandro Sanz, Morat, Los Ángeles Azules, Sebastián Yatra, Nelly Furtado, entre otros.