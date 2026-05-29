“Pasamos de amigos a rivales": Diego se sincera sobre su nueva enemistad con Lancer en MasterChef 24/7

La primera ronda de delantales negros en MasterChef 24/7 estuvo repleta de emociones intensas y enfrentó a los cocineros a una inesperada prueba por parejas. Y uno de los que no obtuvo los resultados esperados y terminó en la "cuerda floja", fue Diego, quien tuvo como contrincante a Lancer y fue considerablemente superado ante la evaluación de los chefs.

Al respecto, el joven cocinero reconoció que todo fue muy sorpresivo para él, especialmente porque no se esperaba que Lancer terminaría siendo su rival, pues en la clase del Chef Diego Niño, creyeron que los equipos eran para trabajar en conjunto.

"Pasamos de amigos a rivales en un minuto. No me lo veía venir. Pero estuvo chido, ganaste limpio y todo bien, eh", dijo "Smiley", quien preparó un corte de carne que no fue del agrado ni de Poncho Cadena, ni Zahie Téllez ni de Adrián Herrera.

Quiénes ganaron los delantales negros de MasterChef 24/7 el jueves 28 de mayo

Luego de las pruebas en la parrilla, donde los cocineros se pusieron a prueba con preparaciones libres, pero con un tiempo límite de 40 minutos, quedaron 9 participantes en riesgo de salir de la cocina más famosa de México. Todavía falta otra ronda para determinar quiénes se quedan con los delantales negros y quiénes se salvan en la segunda semana de MasterChef 24/7.



Emmanuel

Diego

Nash

Ricardo

Luis

Carmen

María

Camila

Antrax

Por otra parte, Claudia ya está salvada en la semana 2 porque ganó el reto de capitanes. Y gracias a ella, también subieron al balcón Pablo y Arturo. La salvada con los votos del público fue Daniela y Michelle lo logró gracias a que participó como tercia en el reto de parejas junto a Carmen y María.

¿Quién fue el primer eliminado de MasterChef 24/7?

Conforme se acerca el domingo de eliminación en MasterChef 24/7, los participantes ya van sintiendo la preocupación por quedar fuera de la competencia, sobre todo desde que vieron a uno de sus compañeros ser expulsado por una mala cocinada. El primer eliminado de MasterChef 2026 fue Javier Lara "La Chuleta Metalera", quien no logró demostrar que tenía lo necesario para mantenerse en la cocina más famosa de México.