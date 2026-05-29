Horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 29, 30 y 31 de mayo: las predicciones más importantes
El último fin de semana de mayo se destaca por movimientos astrales que impulsan al cambio, relacionados con la Luna llena. Estas fueron sus visiones
El último fin de semana de mayo llega cargado de movimientos astrales que impulsarán cambios importantes en el amor, el dinero, la salud y el trabajo. Según las predicciones de Mhoni Vidente, del 29 al 31 de mayo varios signos tendrán la oportunidad de cerrar ciclos, atraer abundancia y tomar decisiones que marcarán el inicio de una nueva etapa. La energía del universo favorecerá especialmente los temas económicos, los proyectos personales y las relaciones sentimentales. Estas son las predicciones:
ARIES
Este fin de semana será ideal para que Aries tome decisiones importantes relacionadas con el trabajo y las finanzas. La energía astral impulsa cambios positivos que podrían abrirle nuevas oportunidades laborales y mejorar sus ingresos. Será importante actuar con determinación y no dejar pasar propuestas que parecen pequeñas, pero que podrían crecer rápidamente. En cuestiones de salud, deberá prestar atención al estómago y mantener controlados los niveles de colesterol. En el amor, la compatibilidad será especialmente fuerte con Libra, Sagitario y Capricornio, signos que aportarán estabilidad y pasión a su vida.
TAURO
Tauro vivirá días enfocados en la estabilidad económica y en el fortalecimiento de su patrimonio. Las cartas marcan un periodo favorable para organizar deudas, ahorrar y comenzar nuevos planes financieros. Sin embargo, deberá controlar su carácter para evitar conflictos innecesarios con familiares o compañeros de trabajo. En la salud, el estrés podría convertirse en su principal enemigo, por lo que será importante descansar y desconectarse de las preocupaciones. En el amor, tendrá gran conexión con Sagitario, Capricornio y Virgo, según Mhoni Vidente.
GÉMINIS
Al encontrarse en su temporada de cumpleaños, Géminis atravesará uno de los momentos más afortunados del mes. La abundancia, los nuevos proyectos y las oportunidades de crecimiento estarán muy presentes durante este fin de semana. También será una etapa perfecta para iniciar negocios, viajes o cambios personales. En la salud, deberá cuidar huesos y columna para evitar molestias físicas. En el amor, tendrá gran compatibilidad con Escorpión, Libra y Acuario.
CÁNCER
Para Cáncer, este fin de semana será clave para resolver problemas pendientes y avanzar en asuntos económicos. Las energías favorecen las inversiones, los acuerdos y las decisiones que ayuden a construir estabilidad a futuro. También será importante confiar más en su intuición. En temas de salud, deberá vigilar la tiroides y la garganta para evitar complicaciones. En el amor, sus mejores conexiones serán con Escorpión, Piscis y Aries.
LEO
Leo tendrá un fin de semana lleno de crecimiento financiero y cierre de ciclos laborales. La buena fortuna llegará a través de proyectos que parecían detenidos y que finalmente comenzarán a avanzar. Será un momento perfecto para demostrar liderazgo y tomar decisiones importantes. En la salud, deberá evitar excesos y alejarse de vicios que afecten su bienestar. En cuestiones sentimentales, será compatible con Sagitario, Acuario y Piscis.
VIRGO
La suerte acompañará a Virgo durante estos días, especialmente en temas relacionados con dinero y expansión personal. Las cartas indican una racha positiva que favorecerá nuevas oportunidades y reconocimiento profesional. También será buen momento para hacer cambios en su rutina. En la salud, deberá enfocarse en controlar la angustia y evitar pensamientos negativos. En el amor, encontrará estabilidad con Tauro, Aries y Capricornio.
LIBRA
Libra atravesará un periodo ideal para viajar, conocer nuevas personas y fortalecer su patrimonio. La energía astral impulsa el crecimiento personal y la posibilidad de abrirse a experiencias que traerán felicidad y aprendizaje. Además, podría recibir noticias positivas relacionadas con dinero. En la salud, será importante cuidar la piel y mantenerse hidratado. En el amor, tendrá gran compatibilidad con Virgo, Géminis y Acuario.
ESCORPIÓN
El dinero y el trabajo serán los temas más importantes para Escorpión este fin de semana. Las cartas revelan ingresos rápidos y oportunidades inesperadas que podrían mejorar notablemente su situación económica. También será una etapa favorable para resolver pendientes laborales. En la salud, deberá prestar atención a infecciones o irritaciones en la piel. En el amor, tendrá mayor conexión con Cáncer, Tauro y Piscis.
SAGITARIO
Sagitario vivirá días de crecimiento laboral y madurez emocional. La energía del universo le ayudará a tomar decisiones más responsables y enfocadas en construir estabilidad a largo plazo. También será un excelente momento para iniciar nuevos proyectos. En la salud, deberá cuidar el estómago y evitar inflamaciones provocadas por malos hábitos alimenticios. En el amor, será compatible con Acuario, Aries y Leo.
CAPRICORNIO
Capricornio tendrá un fin de semana favorable para ahorrar, firmar contratos y concretar acuerdos importantes. Las cartas indican estabilidad económica y oportunidades que podrían traer crecimiento profesional en los próximos meses. Será importante mantenerse disciplinado y organizado. En la salud, deberá evitar el insomnio y controlar el estrés para mantener el equilibrio emocional. En el amor, tendrá gran compatibilidad con Aries, Tauro y Leo.
ACUARIO
Acuario estará rodeado de energía positiva, vitalidad y entusiasmo durante este fin de semana. Será un periodo perfecto para comenzar nuevos retos, mejorar hábitos y enfocarse en metas personales. Además, las relaciones sociales jugarán un papel importante. En la salud, deberá cuidar la espalda baja y los huesos para evitar molestias físicas. En el amor, tendrá mayor compatibilidad con Géminis, Leo y Libra.
PISCIS
Piscis experimentará un despertar emocional y una etapa de crecimiento laboral. Las energías del universo le permitirán cerrar ciclos del pasado y comenzar una nueva vida llena de oportunidades y estabilidad. También será un excelente momento para confiar más en sus talentos. En la salud, deberá vigilar el intestino y mejorar su alimentación. En el amor, tendrá gran compatibilidad con Leo, Escorpión y Capricornio.