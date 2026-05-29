Horóscopos de Mhoni Vidente para el fin de semana del 29, 30 y 31 de mayo: las predicciones más importantes

El último fin de semana de mayo llega cargado de movimientos astrales que impulsarán cambios importantes en el amor, el dinero, la salud y el trabajo. Según las predicciones de Mhoni Vidente , del 29 al 31 de mayo varios signos tendrán la oportunidad de cerrar ciclos, atraer abundancia y tomar decisiones que marcarán el inicio de una nueva etapa. La energía del universo favorecerá especialmente los temas económicos, los proyectos personales y las relaciones sentimentales. Estas son las predicciones:

ARIES

Este fin de semana será ideal para que Aries tome decisiones importantes relacionadas con el trabajo y las finanzas. La energía astral impulsa cambios positivos que podrían abrirle nuevas oportunidades laborales y mejorar sus ingresos. Será importante actuar con determinación y no dejar pasar propuestas que parecen pequeñas, pero que podrían crecer rápidamente. En cuestiones de salud, deberá prestar atención al estómago y mantener controlados los niveles de colesterol. En el amor, la compatibilidad será especialmente fuerte con Libra, Sagitario y Capricornio, signos que aportarán estabilidad y pasión a su vida.

TAURO

Tauro vivirá días enfocados en la estabilidad económica y en el fortalecimiento de su patrimonio. Las cartas marcan un periodo favorable para organizar deudas, ahorrar y comenzar nuevos planes financieros. Sin embargo, deberá controlar su carácter para evitar conflictos innecesarios con familiares o compañeros de trabajo. En la salud, el estrés podría convertirse en su principal enemigo, por lo que será importante descansar y desconectarse de las preocupaciones. En el amor, tendrá gran conexión con Sagitario, Capricornio y Virgo, según Mhoni Vidente .

Este es el horóscopo de TAURO para hoy, viernes 29 de mayo.|(CANVA/Gemini)

GÉMINIS

Al encontrarse en su temporada de cumpleaños, Géminis atravesará uno de los momentos más afortunados del mes. La abundancia, los nuevos proyectos y las oportunidades de crecimiento estarán muy presentes durante este fin de semana. También será una etapa perfecta para iniciar negocios, viajes o cambios personales. En la salud, deberá cuidar huesos y columna para evitar molestias físicas. En el amor, tendrá gran compatibilidad con Escorpión, Libra y Acuario.

CÁNCER

Para Cáncer, este fin de semana será clave para resolver problemas pendientes y avanzar en asuntos económicos. Las energías favorecen las inversiones, los acuerdos y las decisiones que ayuden a construir estabilidad a futuro. También será importante confiar más en su intuición. En temas de salud, deberá vigilar la tiroides y la garganta para evitar complicaciones. En el amor, sus mejores conexiones serán con Escorpión, Piscis y Aries.

LEO

Leo tendrá un fin de semana lleno de crecimiento financiero y cierre de ciclos laborales. La buena fortuna llegará a través de proyectos que parecían detenidos y que finalmente comenzarán a avanzar. Será un momento perfecto para demostrar liderazgo y tomar decisiones importantes. En la salud, deberá evitar excesos y alejarse de vicios que afecten su bienestar. En cuestiones sentimentales, será compatible con Sagitario, Acuario y Piscis.

VIRGO

La suerte acompañará a Virgo durante estos días, especialmente en temas relacionados con dinero y expansión personal. Las cartas indican una racha positiva que favorecerá nuevas oportunidades y reconocimiento profesional. También será buen momento para hacer cambios en su rutina. En la salud, deberá enfocarse en controlar la angustia y evitar pensamientos negativos. En el amor, encontrará estabilidad con Tauro, Aries y Capricornio.

LIBRA

Libra atravesará un periodo ideal para viajar, conocer nuevas personas y fortalecer su patrimonio. La energía astral impulsa el crecimiento personal y la posibilidad de abrirse a experiencias que traerán felicidad y aprendizaje. Además, podría recibir noticias positivas relacionadas con dinero. En la salud, será importante cuidar la piel y mantenerse hidratado. En el amor, tendrá gran compatibilidad con Virgo, Géminis y Acuario.

ESCORPIÓN

El dinero y el trabajo serán los temas más importantes para Escorpión este fin de semana. Las cartas revelan ingresos rápidos y oportunidades inesperadas que podrían mejorar notablemente su situación económica. También será una etapa favorable para resolver pendientes laborales. En la salud, deberá prestar atención a infecciones o irritaciones en la piel. En el amor, tendrá mayor conexión con Cáncer, Tauro y Piscis.

SAGITARIO

Sagitario vivirá días de crecimiento laboral y madurez emocional. La energía del universo le ayudará a tomar decisiones más responsables y enfocadas en construir estabilidad a largo plazo. También será un excelente momento para iniciar nuevos proyectos. En la salud, deberá cuidar el estómago y evitar inflamaciones provocadas por malos hábitos alimenticios. En el amor, será compatible con Acuario, Aries y Leo.

CAPRICORNIO

Capricornio tendrá un fin de semana favorable para ahorrar, firmar contratos y concretar acuerdos importantes. Las cartas indican estabilidad económica y oportunidades que podrían traer crecimiento profesional en los próximos meses. Será importante mantenerse disciplinado y organizado. En la salud, deberá evitar el insomnio y controlar el estrés para mantener el equilibrio emocional. En el amor, tendrá gran compatibilidad con Aries, Tauro y Leo.

ACUARIO

Acuario estará rodeado de energía positiva, vitalidad y entusiasmo durante este fin de semana. Será un periodo perfecto para comenzar nuevos retos, mejorar hábitos y enfocarse en metas personales. Además, las relaciones sociales jugarán un papel importante. En la salud, deberá cuidar la espalda baja y los huesos para evitar molestias físicas. En el amor, tendrá mayor compatibilidad con Géminis, Leo y Libra.

PISCIS

Piscis experimentará un despertar emocional y una etapa de crecimiento laboral. Las energías del universo le permitirán cerrar ciclos del pasado y comenzar una nueva vida llena de oportunidades y estabilidad. También será un excelente momento para confiar más en sus talentos. En la salud, deberá vigilar el intestino y mejorar su alimentación. En el amor, tendrá gran compatibilidad con Leo, Escorpión y Capricornio.