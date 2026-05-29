¿Qué tonos de labiales hacen que tus dientes se vean más blancos al instante?

El secreto para que tus dientes se vean más blancos al instante no depende de la intensidad del labial, sino del subtono del pigmento basado en la teoría del color. Los tonos de labiales pueden crear un contraste que cancele lo amarillento de la sonrisa.

Los dientes con esmalte desgastado o manchas naturales tienden a reflejar una longitud de onda amarilla y un labial de subtono azul podría crear una ilusión que los haga lucir más blancos y relucientes.

Hoy te compartimos algunos de los detalles de la teoría del color para que sepas cuáles son los labiales que actúan como un blanqueador visual inmediato y que han sido validados por maquilladores.

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Los tonos de labiales que hacen que tus dientes se vean blancos

Rojo azulado, rojo rubí o cereza

Es el rey del contraste. Al elegir un labial rojo, busca aquellos que tengan una base fría o azulada en lugar de una base naranja, como el rojo tomate.

El azul neutraliza ópticamente el amarillo de los dientes, haciéndolos lucir más brillantes de inmediato y quitando el aspecto amarillento.

Los labiales que quitan lo amarillento de los dientes|Pexels: Ankush Dawar

Tonos baya, ciruela y frambuesa o berry

Estos colores profundos combinan pigmentos morados y rosados de temperatura fría. Al colocarlos junto a la dentadura, crean un marco oscuro y frío que hace que el blanco de los dientes destaque por contraste de luminosidad.

Rosa palo frío o malva (mauve)

Si buscas una opción para el diario o nude, los tonos malva o rosa con subtono grisáceo o azulado son ideales. Evitan los matices durazno o cafés que suelen proyectar calidez hacia los dientes.

Fucsia vibrante

Un tono eléctrico que inyecta luz al rostro. Su fuerte carga de pigmento azul frío desvía la atención de la calidez del esmalte dental, proyectando una sonrisa limpia.

Los tonos fríos de labiales pueden quitar lo amarillento de los dientes|Pexels: Ankush Dawar

Nudes con base rosada

Al elegir un labial color carne, prefiere los que se inclinan más hacia el rosa sobre los que tiran hacia el beige o el café. El rosa frío mantiene la armonía y evita reflejar sombras amarillentas en la boca.

