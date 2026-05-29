ÚLTIMA HORA: Muere hermana de Mónica Castañeda, conductora de Ventaneando

Este viernes 29 de mayo se anunció la lamentable pérdida de Norma Castañeda, hermana de Mónica Castañeda, conductora de Ventaneando y una de las periodistas más destacadas en México, reconocida por su amplio profesionalismo en la materia.El equipo de TV Azteca ha compartido condolencias y ha deseado pronta resignación ante la irreparable pérdida que atraviesa la familia Castañeda así como todos los amigos y familiares que compartieron momentos a lado de Norma.

¿De qué falleció Norma Castañeda?

Hasta el momento se desconoce el motivo que originó la muerte de Norma y la conductora Mónica Castañeda no ha compartido más detalles o un comunicado oficial en el que de información sobre las causas que generaron el fallecimiento de su hermana. Para muchas personas esta noticia incluso habría tomado por sorpresa a la conductora debido a que su actividad en redes sociales fue activa previo a las horas en las que se dió a conocer la muerte de Norma pues Mónica, a través de su cuenta de instagram, compartió el estreno la canción "Tú ni en cuenta" entre Banda MS y Manuel Turizo ya que incluso se sabe que la periodista es fan de la música regional debido a que se le ha visto disfrutando en conciertos. Por otro lado, según la información que compartió en sus historias Mónica tenía previsto asistir al concierto de Christian Nodal Christian Nodal en Plaza de Toros "La México" este viernes 29 de mayo "Estoy lista, mañana a cantar" fue parte de lo que escribió Castañeda. Por otro lado, Mónica compartió una historia en la que la cantante Yuri le agradecía por asistir a su concierto y finalmente, 10 horas antes de que se anunciara el fallecimiento de su hermana la periodista publicó un poco sobre su participación en el podcast "La Meno Podcast" ya que estaría hablando sobre el tema de el amor maduro.

¿Quién es Mónica Castañeda?

Hoy en día Mónica Castañeda es una de las periodistas más reconocidas en todo el país, esto debido a su profesionalismo como comunicadora. Se ha desarrolaldo en el ámbito periodístico y actualmente comparte información relacionada a los espectáculos y el entretenimiento. Es una de las conductoras de Ventaneando, el programa de espectáculos más importante en todo México y el que más impacto tiene en la televisión. Su trabajo le ha valido credibilidad por parte del público mexicano y es una de las periodistas más queridas.