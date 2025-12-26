Jaime “N” rompe el silencio y desmiente haber secuestrado a doña Lety

El arresto de Jaime “N” mantiene expectantes a los usuarios de las redes sociales ya que el influencer había sido acusado de secuestro. La denuncia fue formulada por Leticia Gómez, más conocida como doña Lety y protagonista de muchos de los videos que el creador de contenido publicaba.

Todo se ventiló en septiembre del 2024 cuando la mujer supuestamente escapó de una vivienda ubicada en Tantoyuca, estado de Veracruz. Desde entonces, la Justicia fue tras los pasos de Jaime “N” a quien finalmente detuvo e imputará en las próximas horas.

¿Qué dijo doña Lety?

El revuelo que se originó en 2024 tuvo a doña Lety como protagonista ya que fue ella quien acusó a Jaime “N” de privarla de su libertad y obligarla a realizar tareas del hogar y grabar videos bajo coacción.

Lo que la mujer denunció dejó expuesto al creador de contenido y disparó las especulaciones sobre su accionar. La Justicia comenzó a buscarlo y finalmente logró detenerlo.

¿Jaime “N” negó haber secuestrado a doña Lety?

Ahora, tras conocerse el arresto de Jaime “N”, se incrementan las especulaciones sobre qué sucederá con la situación judicial del influencer mexicano. Además, en las redes sociales se ha reflotado un video en donde, tras ser acusado, rompió el silencio y negó las acusaciones de la mujer.

“No vamos a permitir que se afecte la imagen de esta página con mentiras. Lo único que hemos hecho es ayudar a lo largo de estos seis años”, expresó el influencer ante sus seguidores. En el video, Jaime “N” dijo que las acusaciones de doña Lety son falsas y que ambos vivían en la misma casa, pero que no estaba privada de su libertad.

En este punto, Jaime “N” aclaró que “doña Lety no estaba encerrada” y recordó que los vecinos de la mujer saben que “la señora sufre de alteraciones emocionales”. El influencer precisó que la llevaron a un neurólogo porque ella se arrastraba por las calles y “el especialista concluyó que no tenía ningún problema físico, que su padecimiento se inclinaba más a un cuadro psiquiátrico”. De esta manera, expuso que la mujer padece de problemas de salud mental y este sería el motivo por el que lo acusó a él de secuestro.