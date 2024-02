Aleks Syntek rompe el silencio sobre la polémica de cómo conquistó a su esposa

Tras la polémica desatada por una entrevista que le concedió a su cuñada, Ingrid Coronado, revelando que conoció a su esposa Karen Coronado cuando él tenía 23 años y ella 16, Aleks Syntek rompe el silencio en exclusiva para Ventaneando.

Debido a dichas declaraciones, el cantante fue señalado en redes sociales de practicar “Grooming”, es decir, el hecho de que un adulto establezca contacto con menores con posibles intenciones sexuales, no obstante que su relación inició mucho tiempo después.

Ante las críticas, Aleks Syntek se defiende por polémica con su esposa [VIDEO] Hace unos días, Alex Syntek contó en un podcast la historia de cómo y cuándo conoció a su ahora esposa, por lo que le comenzaron a llover críticas.

¿Qué dijo Aleks Syntek? “Fíjate que me da mucha tristeza porque en este mundo tú puedes asomarte al excusado y ver la popó o voltear al cielo y ver un diamante en el cielo. La entrevista que di con mi esposa y con Ingrid está llena de mensajes muy profundos de una pareja exitosa que tenemos dos hijos preciosos, tenemos 23 años de casados”, declaró.

“Mi esposa se casó conmigo cuando tenía 23 y conté la anécdota porque la canción “Tú necesitas” la compuse acordándome de cómo conocí a mi esposa y, entonces le dije a Ingrid que había yo estado en el Bulldog, que es un antro muy famoso en la época.

De hecho, mi esposa no tenía que haber estado allá adentro y se había metido clandestinamente, hizo la travesura, yo voltee y la vi muy bonita, una princesita en una esquina y dije: ‘Es que no puede ser que nadie te vio’, fue lo que le platiqué a Ingrid y después me enteró que era hermana de Ingrid más no me la ligué, ni realmente fue el momento en que nos hicimos pareja, fue muchos años después que ya se hizo mi novia y mi esposa”, recalcó.

¿Sus canciones están inspiradas en su esposa?

Así mismo, Aleks Syntek compartió que gran parte de su repertorio musical está inspirado en Karen, además, de invitar al público a ver toda la entrevista en cuestión para que realmente entiendan cómo fue su historia de amor.

“Le he compuesto muchas canciones: “Te soñé”, la canción de “Sexo, pudor y lágrimas” la hice pidiéndole que regresara conmigo porque habíamos tronado, “Más de mil años” es una canción que yo le compuse también, hay muchas canciones inspiradas en ella y ha sido una gran pareja para mí”, sentenció.

Por último, Aleks Syntek aseveró que “yo invito a la gente que ve estos titulares que buscan viralidad y que buscan el escándalo, ver la entrevista completa y que vean de qué se trata y van a encontrar el diamante, no se asomen al excusado”.