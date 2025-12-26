Revelan detalles de Mercedes Roa tras ser hospitalizada por golpiza

La futbolista Mercedes Roa mantiene la atención minuciosa de todos sus seguidores luego de que el pasado lunes 8 de diciembre sufriera un ataque en la ciudad de Marsella, en Francia. La también influencer tuvo que ser hospitalizada y actualmente sigue realizándose estudios médicos.

La Policía aún investiga el hecho en el que la joven resultó con lesiones que en principio parecían leves. Con el paso de los días, los dolores no cesaron y es por eso que la preocupación de Mercedes Roa ha ido creciendo, además de estar triste por no poder practicar las actividades deportivas que ama.

¿Qué le ocurrió a Mercedes Roa?

El hecho en el que Mercedes Roa resultó lesionada no está del todo claro ya que la futbolista no ha brindado muchos detalles al respecto. Lo que se sabe es que, tras un evento deportivo, la influencer mexicana se encontraba junto a un grupo de amigos esperando un taxi cuando iniciaron una discusión con otro grupo.

En ese marco, los sujetos se pusieron violentos por lo que Mercedes Roa y una amiga tuvieron que ser asistidas por personal médico e internadas. Al menos tres personas fueron detenidas y la investigación en curso intenta determinar qué fue lo que fehacientemente ocurrió.

¿Cómo se encuentra de salud Mercedes Roa?

En las últimas horas, la futbolista utilizó sus redes sociales para brindar detalles sobre el proceso de recuperación tras el ataque sufrido en Francia. “Hace 15 días me agredieron en Marsella, desde entonces el dolor no paró, incrementó así que fui al doctor y me mandaron a hacer una resonancia magnética simple de rodilla y tengo el menisco medial roto, mucha inflamación; bursitis patelar traumática y otras cosas que apenas entiendo”, precisó Mercedes Roa.

La influencer recordó que venía de recuperarse de una lesión del tobillo izquierdo “el cual también fue afectado en la agresión y me debilitó los ligamentos centrales y los músculos de la pierna”. En este marco, precisó que “ahora no puedo hacer ningún deporte que impacte la rodilla (fútbol/correr) hasta que sigamos un tratamiento con analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores y fisioterapia y como última opción está la cirugía (que espero que no lleguemos a eso)”.

Mercedes Roa cerró su posteo afirmando que la persona que la agredió le quitó mucho y “me cuesta mucho hablarlo pero que me haya quitado mi fútbol… voy a ir all in contra todo lo malo que pasó ese día y los siguientes a él (pronto les contaré)”.