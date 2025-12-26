4 diseños de pestañas que puedes usar para despedir el 2025

El cierre de año es uno de los momentos ideales para renovar la imagen y apostar por detalles que elevan cualquier look. Así es como el maquillaje y las pestañas juegan un rol clave a la hora de realzar la mirada.

En las celebraciones nocturnas el rostro se convierte en protagonista. En este sentido, elegir el diseño de pestañas adecuado puede marcar la diferencia entre un estilo discreto y uno de impacto.

Los 4 diseños de pestañas para lograr una mirada de impacto en Año Nuevo

Estas son 4 maneras de colocar extensiones de pestañas para lograr un efecto de impacto. Hay opciones para cada forma de ojos, estilo personal y nivel de protagonismo que se desea conseguir para despedir el 2025.

Diseño natural

Sigue siendo una de las opciones más solicitadas para quienes buscan un realce sutil y elegante. Son extensiones que aportan longitud sin exceso de volumen, manteniendo una apariencia muy similar a las pestañas originales. Es ideal para todo tipo de ojos y especialmente recomendado para quienes tienen pestañas escasas o cortas y desean una mejora discreta.

Efecto ardilla (squirrel effect)

Se destaca por concentrar mayor longitud hacia los extremos externos de manera diagonal, logrando un levantamiento suave que aporta profundidad a la mirada. Este diseño favorece especialmente a ojos almendrados, caídos o con cejas descendentes. Equilibra la forma natural del ojo sin exagerar el volumen.

Efecto ojo de gato (cat eye)

Es uno de los más elegidos para looks sofisticados y seductores. Se caracteriza por extensiones más cortas en el lagrimal que aumentan progresivamente hacia el exterior, alargando visualmente el ojo. Es ideal para rostros y ojos redondos, ya que define la mirada y aporta un efecto estilizado perfecto para eventos nocturnos.

Efecto ojo de muñeca (doll eye)

Busca abrir y agrandar la mirada, colocando extensiones de mayor longitud en el centro del ojo. Crea un efecto juvenil y expresivo: favorecedor para quienes desean destacar sus ojos sin un acabado demasiado dramático. Pero debe evaluarse cuidadosamente en ojos muy redondos.

¿Cuáles son las variedades de extensiones de pestañas que se pueden colocar?

Todos los diseños pueden potenciarse mediante volúmenes personalizados, como 2D, 3D o hasta 5D, según el impacto deseado. La correcta elección de la fibra, el grosor y la curvatura es fundamental para lograr un resultado armónico y cómodo.

Hay diferentes tipos de pestañas que se pueden encontrar: