La icónica cantante Ana Bárbara confirma su retiro de la música por esta complicada situación; la apodada “Reina Grupera” dio a conocer este lunes 5 de enero de 2026 que, su carrera musical ha concluido debido a asuntos personales, los cuales te revelaremos a continuación; esta información se reveló en un programa matutino.

¿Ana Bárbara se retira de la música definitivamente?

No, Ana Bárbara NO se retirará de la música de manera definitiva, y de acuerdo con la cantante, su carrera musical sólo tendrá una ligera pausa en el 2026. “La Reina Grupera” decidió tras terminar uno de los conciertos en el Times Square, Nueva York, donde cantó y bailó ante más de un millón de personas en el evento de bienvenida al Año Nuevo 2026.

¿Por qué Ana Bárbara pondrá pausa a su carrera musical?

De acuerdo con lo que dijo la cantante mexicana en el programa matutino, la decisión de pausar su carrera musical se debe a que, necesita un descanso, tanto su cuerpo como su corazón y alma. También añadió que, ser madre de familia también es otro factor, porque sus hijos la necesitan al 100%, y a pesar de querer en este nivel de porcentaje, no es lo mismo, pero sí valora que sus retoños siempre viajan con ella a donde vaya.

¿Cuáles son los éxitos de Ana Bárbara que más escuchados?

Una de sus canciones más escuchadas es la de Bandido, en la plataforma de YouTube cuenta con 457 millones de reproducciones, mientras que, Spotify ha sido tocada 223,778,472 veces. Le siguen: Lo Busqué, Loca, Como me haces Falta, El Consejo, La Trampa y No es brujería.

¿Quiénes son los hijos de Ana Bárbara?

La cantante mexicana cuenta con 3 hijos biológicos que son: Emiliano Gallardo Ugalde quien nació en el 2000 y fue producto de su amor con el empresario Edgar Gallardo. Le sigue José María Fernández Ugalde, este chico nació en el 2006 y fue fruto de su relación con el empresario José María Fernández, mejor conocido como el “Pirru”. El último se llama Jerónimo, este es el menor de los 3 ya que nació el 21 de diciembre de 2011 y es hijo de la mexicana y de Reyli Barba.

