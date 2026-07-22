Así exhibió Ana Sinclair que Gabriel Soto le pidió mantener su relación en secreto

La polémica entre Ana Sinclair y Gabriel Soto continúa luego de que la actriz compartiera nuevos detalles sobre el romance que habría tenido con el actor. Sus declaraciones generaron atención al señalar que el vínculo se habría mantenido lejos de los reflectores.

Según lo expresado por Sinclair, Gabriel Soto habría preferido mantener la relación en privado durante el tiempo que estuvieron juntos. Estas palabras volvieron a poner el tema en conversación entre los seguidores de ambos.

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¿Cómo fue la relación entre Ana Sinclair y Gabriel Soto?

La relación entre Ana Sinclair y Gabriel Soto estuvo marcada por la discreción desde el inicio, debido a que, según la actriz, el actor le habría pedido mantener el romance alejado de los medios. Sinclair aseguró que la decisión estaba relacionada con la imagen pública de Soto y su carrera profesional, luego de su ruptura con Irina Baeva.

Por su parte, Gabriel Soto confirmó que sí existió una petición para mantener la relación en privado, aunque explicó que también influyó la situación personal de Sinclair, quien continuaba casada legalmente pese a estar separada. Según el actor, esto podía generar complicaciones familiares y legales relacionadas con la pensión alimenticia de su hijo.

La relación habría terminado en junio de 2026 después de un viaje, cuando Soto le comunicó a Sinclair que quería finalizar el vínculo. Poco tiempo después, el actor fue visto públicamente con su nueva pareja, Colibrí Jiménez, situación que generó más controversia.

Sinclair señaló que habría notado un acercamiento entre Soto y Jiménez meses antes de la separación y habló de una posible infidelidad, mientras que el actor negó esas acusaciones. Además, Soto anunció acciones legales contra su expareja por presunta difamación y uso indebido de imagen, aumentando la polémica alrededor de la ruptura.