Los 10 datos que debes saber antes de ver La Velada del Año 2026

Es oficial, estamos a pocos días de que por fin de inicio uno de los eventos más esperados por todos los fanáticos del box así como del mundo digital ya que como cada año, desde el 2021, se llevará a cabo La Velada del Año, un evento creado por el streamer español Ibai Llanos, es por eso que en esta ocasión te compartimos 10 datos que pocos saben sobre este evento.

La Velada del Año: Datos que no sabías sobre este evento

Uno: Nació a través de redes sociales mediante X cuando Ibai Llanos se preguntó qué pasaría si Reven y ElMirror se enfrentaban en una pelea, algo que desató un gran impacto haciendo que todo escalara en un evento masivo

Nació a través de redes sociales mediante X cuando Ibai Llanos se preguntó qué pasaría si Reven y ElMirror se enfrentaban en una pelea, algo que desató un gran impacto haciendo que todo escalara en un evento masivo Dos: La primera edición se realizó sin público presencial debido a la pandemia, sin embargo contó con 1.5 millones de espectadores, algo que con el tiempo cambio

La primera edición se realizó sin público presencial debido a la pandemia, sin embargo contó con 1.5 millones de espectadores, algo que con el tiempo cambio Tres: La Velada del Año V superó cifras de espectadores ya que en twitch hubo 9 millones de usuarios conectados en la plataforma y a nivel presencial 80 mil personas.

La Velada del Año V superó cifras de espectadores ya que en twitch hubo 9 millones de usuarios conectados en la plataforma y a nivel presencial 80 mil personas. Cuatro: La preparación de los peleadores es profesional. A pesar de ser figuras públicas como influencers, previo a su combate se someten a cambios físicos, grandes entrenamientos y dietas estrictas.

La preparación de los peleadores es profesional. A pesar de ser figuras públicas como influencers, previo a su combate se someten a cambios físicos, grandes entrenamientos y dietas estrictas. Cinco: La primera Velada se realizó en un pequeño estudio en Barcelona, mientras que las posteriores se han realizado en recintos más grandes como el Estadio Santiago Bernabéu.

La primera Velada se realizó en un pequeño estudio en Barcelona, mientras que las posteriores se han realizado en recintos más grandes como el Estadio Santiago Bernabéu. Seis : Al igual que en los combates de boxeo profesional, en este se lleva a cabo un pesaje y un cara a cara previo a la fecha oficial del evento.

: Al igual que en los combates de boxeo profesional, en este se lleva a cabo un pesaje y un cara a cara previo a la fecha oficial del evento. Siete: La Velada del Año ha contado con creadores de contenido mexicanos como lo es el caso de Alana Flores, Ari Gameplays, Samy Rivers, Amablitz, Roberto Cein, Aldo Geo, Rivaldios, Carlos Belcast y El Mariana.

Ocho: Artistas mexicanos se han subido al escenario de La Velada del Año como Julieta Venegas y Grupo Frontera

Artistas mexicanos se han subido al escenario de La Velada del Año como Julieta Venegas y Grupo Frontera Nueve: La sexta edición de la Velada del Año contará con combates entre cantantes, algo que no había sucedido antes.

La sexta edición de la Velada del Año contará con combates entre cantantes, algo que no había sucedido antes. Diez: Ver el evento es completamente gratis a través de las cuentas oficiales en redes sociales de Ibai Llanos por lo que no tienes que gastar dinero.

¿Cuándo y a qué hora será La Velada del Año 2026?

La Velada del Año número VI se llevará a cabo el próximo sábado 25 de julio en Sevilla, España, en el Estadio de La Cartuja. La hora del evento será a las 19:00 horas (CEST) en horario peninsular español. Sin embargo, a continuación te presentamos los horarios en los que podrás disfrutar del evento si te encuentras en otro país.



México (Centro): 11:00 a.m.

Colombia, Perú, Ecuador: 12:00 p.m.

Argentina, Chile: 2:00 p.m.

Estados Unidos (Este): 1:00 p.m



Este evento de boxeo entre cantantes e influencers lo podrás ver de forma completamente gratis y en vivo a través de la cuenta de Twitch, TikTok y YouTube de Ibail Llanos por lo que te recomendamos conectarte a tiempo para no perderte ningún detalle.