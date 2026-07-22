Esta es la forma eficaz de quitar las manchas de desodorante de la ropa

Uno de los principales problemas que presenta la ropa a la hora de lavarla son las manchas de desodorante. Quitarlas puede ser todo un problema por lo que te vamos a contar el método efectivo para olvidarte de ellas.

Los restos de desodorante forman marcas blancas o amarillentas sobre todo en prendas claras y oscuras. Sin embargo, hay métodos sencillos que te permitirán eliminarlas de la mejor manera.

¿Cómo quitar las manchas de desodorante?

Los especialistas han manifestado que las manchas no solo siempre tienen como principal causa el desodorante, sino por la reacción que se produce entre las sales de aluminio que se encuentran en ellos y las proteínas del sudor. Esto mezcla se adhiere a las fibras de la tela por lo que se hace más difícil quitarlas con el lavado normal sobre todo si es agua muy caliente.

El principal paso es tratar la mancha antes de llevar a cabo del lavado. Lo que debes hacer es aplicar una pequeña de detergente líquido sobre la mancha y frotar con un cepillo de cerdas suaves o con tus dedos. Vas a dejar actuar esta combinación durante 15 minutos antes de realizar el lavado.

Por otro lado, puedes utilizar una mezcla de bicarbonato de sodio con agua para formar una pasta. La misma debe ser colocada sobre la mancha y dejar que repose entre 30 y 60 minutos. Luego vas a cepillar y enjuagar, ten en cuenta que el bicarbonato contribuye a desprender los residuos que se han adherido a la prenda y no la daña.

Si notas que las manchas son muy resistentes pues te puedes ayudar del vinagre blanco por lo que deberás remojar la prenda en una solución de agua y vinagre por una hora.

Por último, los especialistas manifiestan que debes dejar que el desodorante se seque bien antes de colocarte la prenda y no apliques este producto en exceso.