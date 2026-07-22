¿Claudia hace BRUJERÍA en MasterChef 24/7? ¡Michelle revela que ya detectó señales extrañas en ella!

Claudia se consolidó como una de las figuras más polémicas de MasterChef 24/7 gracias a sus recetas, pero también a algunas actitudes que ya comenzaron a levantar sospechas entre sus compañeros en medio de un ambiente donde las traiciones y las estrategias están a la orden del día... ¡ahora Michelle fue más allá y acusó a su compañera de hacer brujería!

¿Por qué Michelle está segura de que Claudia hace brujería en MasterChef 24/7?

La mañana de este miércoles, Claudia se molestó mucho con Luis porque fue descuidado con un refresco y esto ocasionó que todo el refri se ensuciara: a ella le tocó limpiar de nuevo y esto, claro, agrió el ambiente en el universo MasterChef.

Por si esto fuera poco, el nombre de Claudia volvió a colocarse en el centro del debate debido a que Michelle le confió a Julio en plena clase de brownies de la Chef Lili Cuéllar que estaba totalmente segura de que la cocinera... ¡hace brujería!

"Ayer justamente estábamos hablando cosas bien graves de que (Claudia) era bruja, porque a Carmen le hacía como signos que son para robarte la energía, si los apuntas a una persona pues te la ch1ng4s, y Carmen no sé si te fijaste que le rompía y decía 'no', y Claudia que 'sí'... ¡te lo juro", contó.

Mich soltó aún más detalles de las supuestas brujerías de Claudia, y es que de acuerdo con su versión la cocinera estaría detrás del intenso dolor de estómago que le impidió estar al 100 en algunas clases y retos:

"A mí me hizo una 'tranza', por eso me enfermé del estómago, me dio una diarrea bien c4br0n4, y luego ya me iba recuperando cuando me dio un té, 'toma para que te sientas mejor', y me volví a enfermar", expresó.

¿ Claudia estará detrás del misterioso huevo que apareció en la bolsa de Ixdit o de los ruidos extraños que algunos cocineros ya escucharon de noche en las instalaciones de MasterChef 24/7? ¡Para algunos Michelle sólo soltó un chisme más, pero para otras personas está clarísimo que sí hay algo extraño ahí!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?