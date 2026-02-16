Bad Bunny pierde a Ángela Aguilar como seguidora de redes sociales ¿por culpa de Cazzu, expareja de Nodal?

El verdadero "yo gané" se lo llevó este fin de semana la cantante argentina Cazzu, quien se presentó en el concierto de Bad Bunny este 14 de febrero en el Estadio River Plate de Buenos Aires, Argentina, y es que al parecer esta fusión de talento provocó que aparentemente Ángela Aguilar, dejará de seguir en redes sociales al puertorriqueño.

De acuerdo con internautas durante la final del Super Bowl LX entre Los Seattle Seahawks contra New England Patriots donde el "Conejo Malo" se presentó durante el medio tiempo y ofreció un espectáculo completamente hispano que enorgulleció a toda la comunidad latina, la menor de la dinastía Aguilar aprovechó para compartir la actuación del intérprete de "Tití me preguntó", demostrando que "seguía" en ese entonces las cuentas de Benito, sin embargo, en las últimas horas se reveló que la cantante ya no sigue a su colega.

¿Por qué Ángela Aguilar dejó de seguir a Bad Bunny?

Como es bien sabido existe una tensión entre Cazzu y Ángela debido a los problemas sentimentales con Christian Nodal, por lo que al ser expareja del sonorense pudo no ser bien visto por Aguilar que Cazzu fuera la invitada sorpresa de Bad Bunny e interpretara ante más de 70 mil personas su tema "Con otra" título con el cual es vinculada y coreada en todo momento.

A través de redes sociales internautas también destacaron que Ángela también atraviesa una crisis en redes sociales ya que no solo se dedica a dejar se seguir a Bad Bunny sino también a ella la están dejando de seguir pues en su cuenta de Instagram registra menos seguidores.

¿Cómo fue el reencuentro en Cazzu y Bad Bunny ?

Cazzu se presentó junto con Khea y Duki para acompañar a Bad Bunny a cantar "Loca Remix", este momento se viralizó rápidamente y fue destacado como uno de las mejores actuaciones de la noche, de igual modo, la presentación de la argentina hizo que el estadio vibrara y reviviera el romance que tuvo el puertorriqueño y la estrella del trap urbano en 2018, antes de que los dos se consolidaran como las estrellas que son ahora.