Video: El día que Cazzu y Bad Bunny se besaron en pleno escenario

¿Sabías que Julieta Emilia Cazzuchelli y Benito Antonio Martínez Ocasio tienen una historia de amor? Esto es totalmente real, los cantantes fueron pareja por un corto tiempo y fue el día de San Valentín que se reencontraron en el escenario durante un concierto de Buenos Aires, por lo que varios internautas revivieron su historia de amor y el inédito momento en que se demostraron amor durante un concierto.

¡Los exnovios se reencontraron! Así brillaron Cazzu y Bad Bunny en Argentina

El beso entre Bad Bunny y Cazzu en el escenario

"La Nena Trampa" y Bad Bunny tuvieron una relación muy corta hace años, no fue nada formal, pero tampoco fue algo privado, ya que Cazzu ha contado cómo se llevaban y un par de anécdotas que vivieron juntos y además existe un video que circula en Internet donde los cantantes estaban arriba del escenario y al terminar la canción que estaban interpretando, sellaron su amor con un romántico beso.

El reencuentro entre Bad Bunny y Cazzu el día de San Valentín

Bad Bunny ha acaparado las miradas de millones de personas, ya que actualmente es uno de los artistas más escuchados y con más fama mundial, por lo que durante sus conciertos se espera cualquier tipo de sorpresa.

Durante su más reciente gira, "El conejo malo" se presentó en Buenos Aires, Argentina, donde sorprendió a todos los asistentes al llevar como invitada especial a Cazzu, quien es originaria de dicho país.

Ambos cantantes se vieron muy felices durante el encuentro y dejaron ver que aunque tuvieron una relación hace años, el amor y la amistad entre ellos es muy sólida, sellando su amistad con un fuerte abrazo que dijo más que mil palabras.

¿Cómo se conocieron Cazzu y Bad Bunny?

Ante el más reciente encuentro entre Julieta y Benito, los usuarios en redes sociales han revivido todo lo que fue de la historia de los cantantes. Ellos estuvieron juntos en el año 2017 y aunque ambos no tenían la fama de la que gozan actualmente, ya iban construyendo su camino en la música y tenían un buen camino recorrido.

Cazzy y Bad Bunny hicieron una colaboración de la canción "Loca Remix"; sin embargo, no se conocieron durante la producción del tema, ya que ambos grabaron a distancia. Los cantantes se conocieron por primera vez cuando el intérprete de "Ojitos lindos" tuvo una presentación en Argentina y le pidió a Cazzu que tuvieran un encuentro.

La relación entre ellos fue muy corta, pero cuando Cazzu ha hablado de Benito lo hace con mucho amor, respeto y admiración.