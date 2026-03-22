Angela Aguilar y Christian Nodal suben un video burlándose de ¿quién?

Angela Aguilar y Christian Nodal subieron un video al canal oficial de WhatssApp de la cantante, donde al parecer se estaban burlando de alguien, la pareja se ve en el multimedia imitando el famoso grito de “¡Amaaar!”, el cual se hizo viral cuando se estaban casando; pero ahora ambos lo están haciendo, sin embargo, no suena tan original como el primero.

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Christian Nodal y Angela Aguilar se casaron el 29 de mayo de 2024 en una ceremonia que se llevó a cabo en Roma, sin embargo, esta decisión sorprendió a todos puesto que, apenas llevaban 15 días de haber comenzado a salir; pero, la boda en la que se dio el famoso “¡Amaaaar”! fue en la boda un miércoles 24 de julio en Cuernavaca, Morelos.

¿Cuáles son las polémicas de Angela Aguilar?

Sin duda alguna, Angela Aguilar se ha caracterizado por tener en los últimos años varias polémicas, y no sólo por ser la esposa de Christian Nodal, sino por las polémicas en las que se vio envuelta antes de su matrimonio; una de las primeras fue cuando tuvo con su hermano.

Esta situación se dio cuando su hermano, Emiliano acusó a Angelita de haberle dicho a su padre, Pepe Aguilar que le pedía dinero, sin embargo, el también cantante aseguró que nunca le ha solicitado nada; este conflicto los habría llevado a ya no hablarse, por lo que, Emiliano dijo sentirse traicionado por su hermana.

Un escándalo más de Angela Aguilar se dio cuando presuntamente habría pellizcado a Nodal, esto se dio durante una presentación musical donde aparecieron los dos; en el video que se hizo viral se ve cómo es que Christian se enoja cuando su esposa le hace algo en la espalda, tras este episodio, comenzaron varias especulaciones y se dijo que habría sido un posible pellizco.

Angela Aguilar estuvo presente en el concierto de Christian Nodal, y aunque no participó con su esposo, la cantante estuvo como una fanática más, sin embargo, en un video se hizo viral cuando se para a cantar, pero otro espectador le pidió que se sentará, sin embargo, la artista no le hizo caso y esto provocó que, usuarios en redes sociales la acusaran por falta de consideración con los otros asistentes.