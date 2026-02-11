Christian Nodal y Ángela Aguilar comparten foto íntima

Las redes sociales de Christian Nodal y Ángela Aguilar se están llevando todas las miradas luego de que en las últimas horas la artista compartiera una sugestiva fotografía. El joven matrimonio se demuestra su amor en la previa de San Valentín y echa por tierra los rumores de crisis.

Los nombres de los artistas no han dejado de ser protagonistas en las plataformas digitales y los medios de comunicación dedicados al mundo del espectáculo. Esto sucede no solo por sus carreras profesionales, sino por las polémicas en que rumores y trascendidos los han inmerso.

¿Qué rumores rondan a Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Desde que hicieron pública la relación sentimental que mantenían, Christian Nodal y Ángela Aguilar se han convertido en blanco de diferentes críticas y rumores de crisis. Mientras algunos aún critican al cantante de regional mexicano por separarse de Cazzu tras dar a luz a su hija Inti, otros señalan a la cantante por considerarla “tóxica”.

|Instagram /angela_aguilar_

Por otro lado, rumores vincularon sentimentalmente a Christian Nodal con su violinista Esmeralda Camacho y eso sumó trascendidos de que la hija de Pepe Aguilar lo obligó a echarla. Sin embargo, el 2026 dejó ver a la violinista sobre el escenario y el joven matrimonio sigue dando señales de que el amor entre ambos está vivo.

¿Qué foto compartió Ángela Aguilar?

En este marco, las redes sociales de Ángela Aguilar se revolucionaron en las últimas horas cuando la joven artista publicó una historia en su cuenta de Instagram. En la imagen se la puede ver sentada en un sillón y junto a Christian Nodal.

Lo que encendió a los internautas es que se puede apreciar que el intérprete de “Botella tras botella” acaricia una de las piernas de su esposa por lo que las reacciones no se hicieron esperar. El posteo fue tomado como una nueva señal de que los rumores de crisis en el matrimonio no son ciertos y que todo marcha bien rumbo la boda religiosa que han programado para el mes de mayo.