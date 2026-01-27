La millonaria fortuna que podrían ganar Alfredo Adame y Carlos Trejo por su pelea

Alfredo Adame y Carlos Trejo se medirán en una pelea oficial el siguiente 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey. Es por ello que aquí te diremos de cuánto es la millonaria fortuna que recibirán los gladiadores por haber concretado esta contienda. De acuerdo con algunos medios, se habla de una bolsa de 1 millón de pesos.

¿Por qué inició el conflicto entre Alfredo Adame y Carlos Trejo?

Alfredo Adame dijo a través de una entrevista que, él fue quien ayudó a Carlos Trejo a tener fama, incluso dijo que, cuando tuvo el proyecto “La Mesa de Adame”, fue donde el cazafantasmas pudo gozar de popularidad, gracias a la sección paranormal; y según sus palabras del hoy campeón de La Granja VIP , esto fue lo que provocó el enojo del escritor.

Así fue su primer enfrentamiento entre Carlos Trejo y Alfredo Adame

Esta pelea entre Carlos Trejo ante Alfredo Adame se ha convertido en tendencia, y no es que dicha contienda sea nueva e innovadora, sino todo lo contrario, ya que su enemistad lleva varios años, incluso ambos se han dicho palabras fuertes e incluso algunas confrontaciones físicas.

Los primeros golpes iniciaron un 5 de abril de 2022 en una conferencia de prensa en la que el hoy ganador de La Granja VIP estaba presentando sus nuevos proyectos, sin embargo, el ambiente se puso tenso cuando el abogado del cazafantasmas llegó al sitio y le reclamó la ausencia del exconductor en una pelea que según ya se había pactado.

Esta situación se puso más fea cuando las palabras quedaron en el aire y se convirtieron en golpes. Adame se fue en contra del representante del escritor de Cañitas, y esto provocó una trifulca en la sala; lo cual trajo como consecuencia que, Alfredo cayera hasta en 2 ocasiones al suelo.

Así han sido los dimes y diretes entre el escrito y el actor

Los empujones y golpes se quedaron atrás e incluso se dieron algunas acusaciones que iban más allá de agresiones, se dice que hubo señalamientos por supuestos intentos de asesinato; ventas de sustancias ilícitas entre otras tantas más, ahora veremos cómo es que los famosos por fin arreglarán sus problemas de manera controlada en un ring.