VIDEO: Exhiben incómodo momento entre Christian Nodal y Ángela Aguilar

En medio de rumores y de polémicas, el matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a ser noticia. Ambos artistas fueron captados juntos en video y demostrándose el gran afecto que se tienen, despejando así cualquier duda sobre la solidez de su relación.

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar iniciaron su historia de amor han sido el blanco de diferentes críticas. Además, las polémicas que existen entre el cantante y su expareja Cazzu han salpicado su matrimonio por lo que, en más de una ocasión, se ha especulado con una posible separación.

El gesto de Christian Nodal hacia Ángela Aguilar

En las últimas horas, Ángela Aguilar fue la encargada de revolucionar a sus seguidores al compartir una historia en donde se la puede ver junto a su esposo. En las imágenes, ambos descienden de un avión privado y es Christian Nodal quien la acompaña con gestos muy caballerosos.

Ángela Aguilar inicia su gira por Estados Unidos en compañía de su esposo Christian Nodal.



Luego, antes de que la cantante suba a una camioneta, el mafioso matrimonio se funde en un abrazo y comparte algunos besos y caricias. Sin embargo, lo que más se llevó la mirada de los internautas fue el instante en el que el intérprete de “Botella Tras Botella” la bendijo, hecho que ha despertado los aplausos de quienes los apoyan.

¿Fin de los rumores contra Christian Nodal y Ángela Aguilar?

El hecho registrado tuvo lugar en Estados Unidos, país en donde Ángela Aguilar inició una nueva gira musical. Su esposo la está acompañando por lo que los internautas no han duda en manifestar que se trata de un noble gesto de amor por parte de Christian Nodal y que sirve para callar rumores.

Ahora, todas las miradas estarán posadas sobre Christian Nodal y Ángela Aguilar ya que la cantante tiene fechas confirmadas en San Antonio, Houston, Tucson, El Paso, Los Ángeles, San José, San Diego y Las Vegas. Ningún reportero querrá perderse un solo instante de sus presentaciones ya que existen expectativas por las declaraciones que en sus shows pueda ofrecer.