LUTO en el fisicoculturismo: Muere leyenda del deporte a los 95 años

Una muerte mantiene de luto al ámbito del fisicoculturismo internacional: se trata de Albert Beckles, una leyenda de este deporte y quien ganó su último campeonato a los 60 años, rompiendo paradigmas sobre la edad. Nadie ha igualado su longevidad en esta disciplina.

Beckles falleció a los 95 años este 16 de mayo, según reportó el medio especializado RX Muscle en su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, no se han informado las causas del deceso.

Quién era Albert Beckles

Se trata de uno de los grandes íconos del fisicoculturismo, quien hizo historia no solo por los campeonatos que ganó sino por su apodo de "Eterno" ("Ageless"). Albert Beckles desafió la idea de que a cierta edad es necesario alejarse del deporte o que no se puede ganar competencias.

Nació en Barbados pero radicó desde muy joven en Reino Unido y pasó la mayor parte de su vida ahí. Comenzó su carrera en 1965, llegando al quinto lugar en el concurso Mr. Britain, de acuerdo con el portal Muscle and Fitness; tan solo 5 años después ganó esa misma competencia y también Mr. Europe. Luego, en 1971, entró a la Federación Internacional de Fisicoculturismo (IFBB) y ganó el certamen Mr. Universe.

Durante su trayectoria tuvo 13 apariciones en Mr. Olympia, una de las más memorables fue en 1985, cuando quedó en segundo lugar ante Lee Haney; en aquel entonces Albert Beckles tenía 55 años de edad. "De todos los fisicoculturistas que he conocido en mi vida, Albert tuvo el mayor impacto personal en mí como competidor", dijo Haney en un tributo mediante redes sociales tras darse a conocer el fallecimiento.

Participó en competencias durante 4 décadas, convirtiéndose en el fisicoculturista de mayor edad en ganar algún certamen de la IFBB. Fue el primer lugar en la competencia Niagara Falls Pro Invitational en 1991, teniendo 60 años. En 2024 entró al Salón de la Fama de Muscle Beach Venice.