¿Quiénes cantarán las Mañanitas a la Virgen de Guadalupe de TV Azteca?

Este jueves 11 de diciembre, al terminar Hechos Noche, se llevará a cabo la transmisión simultánea por Azteca Uno y ADN Noticias las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. Sin duda, será una noche llena de fe, esperanza y amor, que además estará amenizada por el talento de grandes artistas, aquí te los presentamos.

¿Qué conductora de Venga La Alegría cantará las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Viviann Baeza, conductora del programa de entretenimiento más grande en México, Venga La Alegría, será parte del momento emotivo dedicado a la Virgen de Guadalupe. La cantante aportará todo su talento a esta gran noche.

La artista de regional mexicano que ha llevado su carrera a otro nivel recientemente estrenó su sencillo Q Agüite :( en el cuál dejó en claro por qué es una de las voces más talentosas de esta generación. Este jueves escucharemos su voz privilegiada y entregada a la Virgen.

¿Qué artista que interpreta un tema icónico el Día de Las Madres cantará las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

La cantante brasileñomexicana, Denisse De Kalafe, misma que interpreta el famoso tema “Señora, señora”, canción que se volvió icónica el 10 de mayo y popular en todos los festejos a las madres, es quién cantará las mañanitas este jueves 11 de diciembre a la Virgen de Guadalupe.

La artista de 76 años marcó una generación con temas como Tú, Maldito Corazón, Quisiera Ser el Viento, pero sobre todo con sus icónicas canciones navideñas como Arre Borriquito, además de que es parte del tema Ven a Cantar, himno navideño que se popularizó en 1986.

¿Qué artista qué marcó a todas las infancias cantará las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Tatiana será uno de los talentos presentes este jueves 11 de diciembre. La cantante, de temas importantes en la vida de los niños como La Ranita, No Me Quiero Bañar, La Patita Lulú, Rodolfo el Reno, entre otros será una de las encargadas de amenizar la noche con su voz.

¿Qué artista del género regional mexicano y qué participó en MasterChef cantará las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Germán Montero, cantante grupero que cuenta con 30 años de carrera y que participó en MasterChef hace tres años estará presente en el evento de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe. El intérprete de temas como Amantes Escondidos, Compárame, No Pasa Nada, cautivará con su voz en esa noche llena de devoción inyectando su estilo particular.

¿Qué ex participante de La Granja VIP cantará las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

La primera eliminada del reality más importante en México, La Granja VIP; Carolina Ross, será parte de esta gran celebración cautivando con su voz. La artista de regional mexicano se suma a este gran día para interpretar un tema dedicado a la Virgen.

La cantante que cuenta con casi dos millones de seguidores en instagram y quién está posicionando cada vez más su carrera en la industria musical será parte de este gran festejo que une a miles de mexicanos.

¿Qué ex integrante de La Academia cantará las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

La también conductora de Venga La Alegría y cantante, Esmeralda Ugalde, forma parte de la lista de cantantes que formará parte de la velada que honra a la Virgen. La artista, de amplia trayectoria, sumará su talento y lo dedicará a la Virgen junto a las demás celebridades.

¿Qué artistas inesperados cantarán las mañanitas a la Virgen de Guadalupe?

Algunos artistas que han sido una gran sorpresa para interpretar temas dedicados a la Virgen de Guadalupe son tres: Malinche Coro, Mariachi “Fiesta de México” Priscila y Sara Ángel. Celebridades reconocidas en el mundo de la música que sin duda darán una gran presentación a nivel nacional, llena de devoción, amor, paz y esperanza.