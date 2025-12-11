Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal y le lanza advertencia

El pleito entre Alicia Villarreal parece que nunca va a acabar, en especial cuando Arturo Carmona entró a defender a su hija Melanie Carmona, joven influencer que igualmente es hija de la cantante, quien recientemente subió fuertes declaraciones sobre la relación que mantiene con ella.

Conforme pasa el tiempo y se agregan nuevas declaraciones, parece que el problema no para de crecer, en especial cuando Arturo explotó contra su expareja y le lanzó una advertencia al respecto. Te contaremos todo lo que se sabe al respecto.

¿Qué pasó con Arturo Carmona?

En una rueda de prensa, donde fueron varios medios de comunicación, Arturo Carmona fue interceptado por varios periodistas, momento en el que abiertamente habló sobre la disputa entre Alicia Villarreal y su hija Melenie Carmona, detallando que él siempre va a defender a su hija.

No olvidemos que la cantante mexicana había anunciado la posibilidad de poner una orden de restricción en su contra por meterse en su vida. Ante la advertencia, él no se quedó atrás, ya que aseguró que no le tiene miedo y que nunca se ha metido en su vida; solamente le importa defender a su hija, así lo menciona el portal de El Heraldo.

Recordemos que Melenie Carmona hizo fuertes declaraciones sobre su distanciamiento con su madre, comentarios que generaron una ola de críticas hacia ella. Por lo sucedido, el actor detalló que nadie sabe lo que está viviendo su hija, y es una situación que lleva arrastrando desde hace tiempo.

¿Por qué se separaron Arturo Carmona y Alicia Villarreal?

No olvidemos que Arturo Carmona y Alicia Villarreal sostuvieron un matrimonio desde 1998 al 2001, relación en la que ambos tuvieron a su hija Melenie Carmona el 10 de abril de 1999. Lamentablemente, la pareja querida de la farándula se divorció por supuestos rumores de infidelidad, generando un gran golpe para la artista.

Aunque anteriormente aseguraron que ambos tenían una buena relación por el bienestar de su hija, parece que eso terminó, en especial por la fuerte advertencia que hizo la artista a su expareja, provocando fuertes fricciones entre ambos frente a los medios.