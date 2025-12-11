Desmienten que Aleks Syntek se divorció de Karen Coronado; esto es lo que realmente ocurrió

El cantante Aleks Syntek se encuentra internado en una clínica de rehabilitación tras la crisis personal que comenzó a atravesar luego de que se ventilaran romeros de infidelidad hacia su esposa, Karen Coronado . En este marco, se especuló sobre un posible divorcio pero es algo que ha sido fue desmentido.

Noticias Oaxaca del 10 de diciembre 2025

No es la primera vez que la vida privada de los famosos gana lugar en los medios de comunicación y redes sociales. Siempre que surgen rumores o sucede algo que involucra a alguna figura de la música, el cine o la televisión, se convierte en tema de interés para gran parte de la sociedad.

¿Aleks Syntek se divorció de Karen Coronado?

Los rumores sobre una supuesta infidelidad de Aleks Syntek con una fan han dejado a sus seguidores revolucionados. Desde que todo se destapó semanas atrás, el artista se alejó de los escenarios y se dispararon trascendidos que hacían referencia a un posible divorcio.

Es que el cantante de 56 años de edad tiene un largo matrimonio con Karen Coronado y, según trascendió, Aleks Syntek habría incurrido en infidelidades que fueron descubiertas por ella. Desde entonces, los rumores sobre el inicio del proceso de divorcio se dispararon pero fue Roberto Cantoral Zucchi, director general de la Sociedad de Autores y Compositores de México, quien confirmó a TVNotas que habló con su esposa y lo del divorcio “es una información totalmente incorrecta porque no tengo conocimiento de ello”.

¿Aleks Syntek sigue internado?

Roberto Cantoral Zucchi precisó que Karen Coronado y Aleks Syntek siguen en contacto mientras el artista continúa en una clínica de rehabilitación. “Cayó en un proceso de ansiedad. Los médicos recomendaron que le bajara dos rayitas, que se tranquilizara, que tomara un tiempo”, remarcó el titular de la Sociedad de Autores y Compositores de México.

En este punto, indicó que Aleks Syntek “se fue a una clínica de meditación, rehabilitación, y muy pronto va a estar por nosotros”. Cabe recordar que fue el propio cantante el que en sus redes sociales comunicó que “por recomendación médica y por temas de salud que requieren mi atención y descanso, me he visto en la necesidad de reprogramar los conciertos” y que “por ahora, mi salud y bienestar son prioridad”.

