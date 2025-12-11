Estas son las playas cercanas a Guadalajara para celebrar la Navidad 2025

Falta muy poco para que celebremos Navidad por lo que nos podemos encontrar con una gran cantidad de tradiciones que dependen de la familia. Esta festividad es en invierno, pero no es necesario quedarse encerrado porque hay otras opciones.

Si quieres salir del ambiente montañoso o alejarte de la ciudad, pues tenemos opciones que seguro te va a encantar. Jalisco tiene una franja costera en el pacífico que ofrece las mejores playas y están muy cerca de Guadalajara.

¿Cuáles son las mejores playas de Jalisco para disfrutar en Navidad?

Si aún no tienes definido dónde pasar las vacaciones de invierno o las fiestas decembrinas, pues tenemos unos destinos de playa que son ideales para celebrar en familia o con amigos.

Puerto Vallarta

Esta es una ciudad donde encontrarás bellas playas y un ambiente urbano dinámico. Es muy famoso por su vida nocturna, la amplia variedad gastronómica y los espectaculares festejos navideños. Es un punto de interés sumamente popular tanto para visitantes nacionales como extranjeros.

Si crees que Puerto Vallarta es colorido en verano, ¡tienes que verlo en Navidad!

Las luces y decoraciones navideñas combinan perfecto con la arquitectura colonial y la belleza natural de nuestros espacios, especialmente en el Malecón.

🌐 https://t.co/vihfpzxcX4

— Puerto de Luna (@puertodeluna) December 10, 2025

¿Qué puedes hacer aquí?



Recorrer el malecón, que cuenta con una decoración alusiva a la temporada navideña.

Tomar tours para el avistamiento de ballenas (diciembre marca el inicio de la temporada).

Descansar y asolearte en zonas playeras como Los Muertos o Playa Conchas Chinas.

Practicar deportes acuáticos como el paddle boarding, jetski y snorkel.

Costa Careyes

Otra opción es Costa Careyes, aunque es un poco más lujosa y exclusiva pero ideal para quienes buscan privacidad. Cuenta con una arquitectura muy hermosa y los paisajes marítimos te encantarán.

¿Qué puedes hacer aquí?

Aqui te doy algunas sugerencias @NicolaPorcella Costa Careyes (si esta carito, y seguro ya no hay cupo). 1. La isla de Holbox (playa punta mosquito), 2. Cozumel (playa Cielo), 3. Isla Mujeres (Playa Norte), 4. Bacalar (es el paraíso 🙌🙌).

— Carmen 💚 (@Aliceporcelland) March 27, 2024

Explorar los rincones de playa más apartados.

Gozar de actividades como el kayak y el buceo en aguas claras.

Alojarte en villas de alta gama que ofrecen vistas privilegiadas del océano.

Barra de Navidad

Por último tenemos este pueblo que es sinónimo de ambiente relajado por lo que es ideal para viajar en familia. Las celebraciones de Navidad aquí se viven con un fuerte matiz de tradición mexicana.

¿Qué puedes hacer aquí?