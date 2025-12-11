Receta fácil y rápida para la ensalada típica de Navidad: ¡Queda deliciosa!

¡Las fiestas decembrinas están a la vuelta de la esquina! Año con año, miles de familias y amigos se reúnen para compartir una deliciosa cena de Navidad, compuesta, principalmente, por un plato fuerte y una deliciosa ensalada. Por ello, aquí te compartimos la receta de la típica ensalada navideña que hará que tus invitados se chupen los dedos… Y no, no es la famosa ensalada de manzana: ¡es una receta 100% mexicana, hecha a base de betabel!

Ingredientes para la ensalada típica navideña de betabel

El ingrediente estrella de esta ensalada es el betabel, el cual deberá estar cocido y partido en cubos. Los ingredientes secundarios son jícama y manzana (amarilla o roja) en cubos, jugo de naranja o mandarina para el aderezo y uno que otro gajo para decorar. También necesitarás cacahuates pelados y tostados y pasas. Opcional, puedes agregar lechuga, nueces, fruta confitada y caña de azúcar.

¿Cómo se hace la ensalada típica de Navidad de betabel? Receta fácil y rápida

La forma de preparación es bastante sencilla. Una vez que tengas el betabel cocido y picado, deberás mezclarlo en un tazón grande con la jícama y la manzana picada. Adereza la mezcla con el jugo fresco de la mandarina o la naranja y endulza al gusto. Finalmente, incorpora los cacahuates y las pasas. Si agregaste algún ingrediente opcional, también incorpóralo a la mezcla. ¡Y listo! Refrigera tu platillo un par de horas antes de servir, de tal modo que los sabores de cada ingrediente se integren a la perfección.

El emplatado dependerá meramente de tu creatividad. Nosotros te recomendamos servir sobre una cama de hojas de lechuga, para agregar mayor frescura. También puedes decorar el platillo con gajos de mandarina o una que otra rebanada de naranja. ¡Deja volar tu imaginación! Recuerda… la comida entra por los ojos, así que no dudes en enaltecer tu platillo.

¿Con qué acompañar la ensalada de Nochebuena?

Gracias a su mezcla de sabores frescos y agridulces, la ensalada de Nochebuena de betabel queda perfecta para realzar los sabores del platillo principal, pues ofrece todo un contraste para el paladar. Entre los platillos que te sugerimos está el típico pavo glaseado, aunque la pierna y el lomo adobado también combinan perfecto con el sabor de la ensalada.

En cuanto a la bebida, las opciones van desde el tradicional ponche de fruta, que se lleva muy bien con los ingredientes de la ensalada. O, si lo prefieres, también puedes acompañar con un vino o sidra espumosa. ¡La combinación depende de ti!