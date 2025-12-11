Lady Tacos de Canasta es criticada por venderle una orden a 70 pesos a este influencer

Alex Serrano es un influencer estadounidense que ha adquirido conocimiento popular por recorrer las ciudades de México. El objetivo del creador de contenido es apoyar a los trabajadores del comercio informal, pero en esta ocasión ha generado un debate porque vivió un momento en el que se combinaron la solidaridad, la sorpresa y la polémica.

En uno de sus videos más recientes, se ve que el influencer se encontró con la vendedora que es popularmente conocida como “Lady Tacos”, a quien quiso ayudar comprando mil pesos de tacos de canasta que es parte de su gesto de labor diaria. Allí es como comienza el debate.

¿Qué ocurrió con Lady Canasta?

En el video que grabó el influencer, se ve que adquiere varias órdenes para luego poder distribuirlas entre las personas que se encontraban alrededor. Se pueden ver risas, agradecimientos y por supuesto los comentarios aplaudían la intención de visibilizar y apoyar a pequeños comerciantes que dependen del movimiento en las calles para subsistir.

Allí comenzó el debate debido a que tenía un costo de 70 pesos por orden. Muchos consideraron que el precio era excesivo ya que en otras zonas lo cobran más barato.

Los comentarios decían “ya se gentrificaron los tacos”; “Nos teletransportamos a Tulum o que”; “No manches a la vuelta están en 25 pesos”; “No manches, así o más jodido pinche Lady Tacos de canasta”; “No manches saben igual de corrientes y a $70 pesos”; “Por eso le quitan el puesto, che vieja carera”.

También estuvieron quienes la defendieron resaltando que el precio no solo es por el alimento sino por el esfuerzo físico, el tiempo invertido desde muy temprano y el desgaste diario que implica mantener un negocio ambulante.

@alexserrano.1 Que me pueden dar por $1000 de tacos de canasta 🧺 ♬ original sound - Alex Serrano

Este video también abrió la conversación sobre la importancia del comercio informal en México, ya que es un sector que sostiene a miles de familias siendo parte fundamental del tejido urbano.

