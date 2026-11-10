Así se deslindó José Eduardo Derbez de Vadhir tras ser señalado de ser cómplice de abuso

El caso de Vadhir Derbez tiene en vilo al mundo del espectáculo ya que hay una acusación muy grave en su contra. Ahora las miradas también han recaído sobre José Eduardo Derbez ya que lo acusan de ser cómplice de su hermano.

Ante este escenario es que el actor ha roto el silencio para ir en contra de quienes difaman su nombre. “No hay papelito, no hay nada legal, entonces desinformar a las personas no está padre. Yo respondo por mí nada más”, expresó ante los medios de comunicación.

Todo esto surgió luego que una reconocida conductora diera presuntos detalles sobre la denuncia contra Vadhir y mencionó a José Eduardo. Es por esto que el actor pidió que no desinformaran al respecto.

José Eduardo Derbez José Eduardo Derbez hace frente a los rumores que lo vinculan al caso de Vadhir Derbez (TV Azteca)

José Eduardo Derbez se defendió de las acusaciones

José Eduardo dialogó con los medios y cuestionó duramente el origen de las versiones sobre el caso. Así también es que hizo una pregunta sobre existe algún documento legal que respaldara las declaraciones realizadas en televisión.

“¿Pero eso en dónde está?, ¿quién lo dijo?”, respondió Derbez cuando le dijeron que lo acusan de haber estado presente durante los hechos que se denunciaron. Luego también realizó declaraciones contra la conductora Luisa Fernanda que fue quien difundió la versión que lo involucra.

El actor cuestionó que se diera a conocer información tan sensible sin tener pruebas que lo respalden. Así es que se mostró muy molesto por las consecuencias que trae este tipo de declaraciones.

“¿Está en un papelito? ¿Legalmente no? Lo dijo creo que esta señora. ¿Cómo se llama?, ¿Luisa Fernanda?, la del grupo, ¿no? Que se regrese a cantar. No hay papelito, no hay nada legal, entonces desinformar a las personas no está padre. Yo respondo por mí nada más”, manifestó Derbez.

Causa que involucra a Vadhir Derbez

El 6 de noviembre de 2026, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, afirmó que hay una investigación en curso en contra de Vadhir Derbez tras una denuncia de violación.

Vadhir "N", bajo investigación en CDMX... Un amparo dejó sin efecto su orden de aprehensión y podrá enfrentar el proceso en libertad. Autoridades lo buscaron en siete domicilios sin localizarlo. Además, investigan a una exagente del MP por presuntamente filtrar el expediente. La información en #HechosMeridiano con @VILLALVAZO13 y @CHRIS_LARA_H — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 9, 2026

Ante esto es que la justicia dictaminó una orden de aprehensión contra el actor, pero la misma quedó inhabilitada debido a un juicio de amparo promovido por el investigado.

Vadhir podrá enfrentar el procedimiento en libertad y tiene que ser citado a una audiencia inicial, mientras siguen las investigaciones para esclarecer los hechos.