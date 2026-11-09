¡Alfredo Adame se casa! Golden Boy y la mamá de Fernando Lozada se dan el sí

En una ceremonia simbólica, Alfredo Adame y Benicia Zúñiga, la mamá de Fernando Lozada, se casaron en un hecho que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Y es que el Golden Boy hace meses que no presentaba a una novia y mucho menos formalizaba una relación sentimental.

¿Cómo fue la boda de Alfredo Adame y Benicia Zúñiga?

Y es que la pareja celebró una boda mística basada en un ritual de Feng Shui, oficiada de manera simbólica y presentada por la periodista Matilde Obregón.

Para la unión ambos vistieron de blanco e intercambiaron anillos, cuarzos y votos en un ambiente íntimo rodeado de elementos naturales para atraer la buena energía.

Sobre cómo inició la relación entre ambos fue apenas en el mes de agosto cuando ambos se conocieron después de que Adame y Fernando Lozada, hijo de Benicia Zúñiga, construyeron una amistad tras coincidir en un reality show.

¿Quién es la esposa de Alfredo Adame?

Benicia Zúñiga es una empresaria mexicana dedicada al sector del transporte de carga pesada, por lo que ha mantenido la mayor parte de su vida alejada de los reflectores del espectáculo.

Además de Fernando, Benicia tiene otros dos hijos y nietos, a quienes presume en redes sociales.