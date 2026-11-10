¿Dónde está Vadhir Derbez? Revelan que no lo encuentran tras orden de aprehensión

Desde la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México han notificado que en seis inmuebles distintos no han podido dar con Vadhir Derbez quien se encuentra acusado del delito de violación.

Carlos Jiménez, periodista, dio a conocer en su cuenta de la red social X manifestó que entre los domicilios que han visitado las autoridades, se encuentra la casa registrada en la credencial del INE del actor, el domicilio que tiene registrado ante la ANDA y la vivienda de su hermano José Eduardo Derbez.

También aparecen otras direcciones entre los que se encuentran dos restaurantes que serían propiedad de José Eduardo, y hasta el despacho de su abogado, Enrique González Casanova. En todos ellos han rechazado la notificación.

Respecto a la información difundida en medios de comunicación sobre una denuncia por violación contra Vadhir “N” ante la @FGRMexico, aclaramos que mantenemos una investigación independiente, por hechos presuntamente ocurridos en abril de este año, en la alcaldía Coyoacán. Obtuvimos una orden de aprehensión por el delito de violación, que fue inhabilitada debido a un juicio de amparo por parte del investigado, por ello enfrentará el procedimiento penal en libertad y será citado a audiencia inicial. La investigación continúa para esclarecer los hechos. Más información 👇 https://t.co/Ojh4IlwzdJ — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) November 6, 2026

¿Dónde se encuentra Vadhir Derbez?

Las informaciones que se han dado a conocer es que persona ministerial acudió a la casa y dos restaurantes que son propiedad de José Eduardo Derbez, también en el despacho del abogado y otros domicilios de Vadhir, sin embargo, en ninguno de los sitios aceptaron la notificación.

La Fiscalía General de Justicia, ha manifestado que cuenta con los datos suficientes para judicializar la carpeta de investigación abierta contra el actor. Además, cuentan con una orden de aprehensión por delito de violación, derivada de una denuncia por unos hechos que sucedieron en abril en Coyoacán, en el contexto de una grabación de un video musical.

De esta manera la justicia cuenta con elementos suficientes para encarcelar a Vadhir Derbez. El actor adquirió un amparo que lo mantiene por el momento en libertad.

La Fiscalía capitalina precisó que la resolución “no significa que la investigación haya concluido” ni exime al investigado de atender los requerimientos judiciales que legalmente le correspondan. Si Vadhir Derbez recibe una notificación formal y no se presenta sin justificación, el juzgado de distrito puede revocar la suspensión.

NIEGAN a VADHIR en SU CASA, la de SU HERMANO, SUS RESTAURANTES, SU ABOGADO… La @FiscaliaCDMX ha buscado notificar a @vadhirderbez en el domicilio q tiene registrado su INE, el domicilio q tiene registrado en la ANDA, en 2 restaurantes de su hermano, en la casa de José Eduardo Derbez @joseedu92 …y en todos los lugares lo han negado. Hasta en el despacho de su abogado, Enrique González Casanova, han rechazado recibir las notificaciones en las q se le requiere acusado de VIOLACIÓN. Para la FGJ existen pruebas suficientes para tenerlo ENCARCELADO. Un amparo irregular q le consiguió Enrique González Casanova, lo mantiene libre …. (por ahora) El caso #C4EnAlerta — Carlos Jiménez (@c4jimenez) November 9, 2026

¿De qué delito se le acusa a Vadhir Derbez?

Vadhir Derbez, enfrenta una investigación de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) por el presunto delito de violación. Los hechos habrían ocurrido en abril de 2026, en la alcaldía Coyoacán.

La denunciante es una joven de 19 años que estuvo participando de la grabación del video. En su declaración manifestó que durante el último día de rodaje, en una locación de Coyoacán, Vadhir la habría llevado a un camerino, donde habría tenido acercamientos físicos sin su consentimiento.