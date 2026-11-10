Confirman mala noticia en el estado de salud de Laura Bozzo

El estado de salud de Laura Bozzo continúa generando gran preocupación en el medio artístico tras confirmarse que la conductora sigue hospitalizada en la Ciudad de México y conectada a un respirador artificial. La querida presentadora cumple casi un mes internada debido a un delicado cuadro de complicaciones pulmonares que le ha impedido recibir el alta médica.

Aunque su ingreso inicial ocurrió el pasado 13 de octubre por un fuerte dolor estomacal en Acapulco que derivó en una cirugía de emergencia por úlcera perforada, su evolución se complicó con neumonía. Actualmente, amigos y colegas del medio han señalado que, si bien muestra indicadores de estabilidad, permanece bajo estricta vigilancia médica sin una fecha clara para regresar a casa.

¿Quién es Laura Bozzo?

Laura Bozzo es una reconocida abogada, periodista y presentadora de televisión peruana, ampliamente famosa en toda América Latina por su estilo directo y polémico en los programas de entrevistas y talk shows que condujo durante las décadas de los noventa y los dos mil, especialmente el recordado programa “Laura” emitido entre 1998 y 2001. A lo largo de su trayectoria, la emblemática “Señorita Laura” se ha caracterizado por abordar casos sociales, familiares y conflictos de sectores vulnerables, convirtiéndose en un personaje mediático de gran impacto en la televisión hispana. En los últimos años, su carrera ha continuado activa a través de su participación en diversos realities shows y proyectos de entretenimiento en México.

Laura Bozzo (Mezcalent)

¿Qué le pasó a Laura Bozzo? ¿Cómo es su estado de salud?

El estado de salud de la conductora Laura Bozzo ha generado profunda preocupación tras confirmarse que continúa hospitalizada en la Ciudad de México y conectada a un respirador artificial. La presentadora, de 75 años de edad, cumple casi un mes internada en el Hospital General de México debido a un delicado cuadro de complicaciones pulmonares que le han impedido recibir el alta médica.

Laura Bozzo mensaje

Los problemas de salud de la famosa “Señorita Laura” comenzaron a principio de octubre, cuando ingresó de urgencia por un fuerte dolor estomacal que derivó en una cirugía de emergencia por una úlcera perforada. Posteriormente, su evolución se complicó con un cuadro severo que incluyó neumonía, peritonitis, choque séptico e hipertensión pulmonar, obligando a su traslado al nosocomio capitalino.

Laura Bozzo (Jam Media/Getty Images)

Colegas del medio artístico y fuentes cercanas han señalado que, si bien la conductora muestra algunos indicadores de estabilidad en su salud general, el fallo en su pulmón izquierdo sigue requiriendo asistencia mecánica constante. Debido a esta situación clínica y a la estrecha vigilancia médica que mantiene, los especialistas aún no han establecido una fecha concreta para su regreso a casa.