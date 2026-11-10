Nuevamente la industria de la televisión y el entretenimiento se han vestido de luto luego de que se diera a conocer el lamentable fallecimiento de uno de los actores más queridos; estamos hablando de Gabriel González Abat, actor argentino, originario de Buenos Aires. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices, quién a través de una publicación compartieron un mensaje conmovedor para despedir al actor. “Despedimos con profundo pesar al actor Gabriel González Abat, quien desarrolló su trayectoria en TV, cine y teatro”, fueron algunas de las palabras que acompañaron la publicación en X, en donde también estaba una fotografía del actor, quién falleció a los 56 años de edad.

¿De qué murió Gabriel González Abat?

Hasta el momento esta información se desconoce y tampoco se han revelado antecedentes de una posible enfermedad o un padecimiento médico específico. Sin embargo, la noticia ha generado gran conmoción y sorpresa, por lo que incluso diversos colegas han reaccionado con emotivos y conmovedores mensajes, como el caso de Omar Lefosse, quién expresó “Dios te bendiga querido Gabrielito”, por su parte la actriz Laura Tuny dijo “Que descanses en paz querido Gabriel, el Canuto más adorable”. Ambos actores compartieron pantalla con Gabriel González.

Despedimos con profundo pesar al actor Gabriel González Abat, quien desarrolló su trayectoria en TV, cine y teatro. Inició su carrera durante la infancia y fue especialmente recordado por su interpretación de Canuto en Señorita maestra.https://t.co/9YkYHClrMI pic.twitter.com/1V9oOTusJ0 — Asociación Argentina de Actores y Actrices (@actoresprensa) November 7, 2026

¿Quién fue Gabriel González Abat?

Gabriel González Abat fue un reconocido actor argentino, icono de las telenovelas infantiles, quien debutó en telenovelas como Señorita Maestra, dando vida al personaje de Canuto Carsio. En 1988 fue parte de Sin marido en donde interpretó a Federico Noriega, un joven que padecía una discapacidad motriz, con este papel Gabriel demostró gran versatilidad actoral. Otros proyectos televisivos de los que formó parte fueron Los especiales de ATC, Pestalozzi, Ella contra mí, Chance, Chispiluz, María, María y María, Marie Galante, El club de los baby sitters, Compromiso, El árbol azul, Socorro, quinto año, Sin condena, Quinto año B, turno tarde y Libertad condicionada.

En cine, el actor debutó en cintas como Los chicos de la guerra, Mingo y Aníbal contra los fantasmas, Tacos altos, Los insomnes, La historia oficial y Sin reserva. En teatro también tuvo presencia ya que fue parte de la obra Flores blancas.