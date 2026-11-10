La canción de infieles que le cantaron a Nodal y Ángela Aguilar frente a todos

El cantante Josi Cuén protagonizó un comentado momento durante un concierto en Aguascalientes al interpretar un conocido tema de desamor frente a Christian Nodal y Ángela Aguilar. La actuación desató una ola de reacciones en las redes sociales debido al evidente trasfondo de la letra.

El inesperado episodio rápidamente se volvió viral en plataformas digitales, donde miles de usuarios interpretaron las estrofas como una clara indirecta hacia la mediática pareja del regional mexicano.

¿Quién es Josi Cuén?

Josi Cuén es un destacado cantante mexicano de música regional, reconocido principalmente por su trayectoria como vocalista principal de La Arrolladora Banda El Limón durante 14 años, periodo en el que consolidó numerosos éxitos radiales. Su potente voz, carisma y estilo interpretativo lo convirtieron en una de las figuras más queridas del género. Tras su salida de la agrupación en 2021, emprendió una exitosa etapa como solista, explorando nuevos proyectos musicales y colaboraciones. Actualmente, sigue vigente en los escenarios del país, destacando por su talento vocal y sus dinámicas presentaciones en vivo dentro del regional mexicano.

Josi Cuen (Crédito: Instagram Josi Cuén / @josicuenoficial)

¿Qué canción le cantó Josi Cuén a Ángela Aguilar y Christian Nodal?

Durante una de las presentaciones más comentadas del espectáculo Sinfónico Hasta los Huesos, celebrado en el Festival Cultural de Calaveras 2026 en Aguascalientes, el reconocido cantante Josi Cuén protagonizó un momento que rápidamente se viralizó en las redes sociales al interpretar el emblemático tema del regional mexicano titulado “¿Qué Me Vas a Dar?”.

La elección de la canción no pasó desapercibida ni para los asistentes ni para los internautas, ya que el exvocalista de La Arrolladora Banda El Limón entonó de frente a Christian Nodal y Ángela Aguilar versos muy conocidos de la letra, como aquel que dice “el que sirve a dos amores, con alguno queda mal”. Este fragmento desató de inmediato una ola de comentarios y especulaciones entre el público debido a los antecedentes sentimentales del cantante sonorense.

CHRISTIAN NODAL CON JOSI CUEN EN AGUASCALIENTES. #christiannodal #ÁngelaAguilal #pepeaguilar #leonardoaguilar #josicuen #regionalmexicano https://t.co/O9kKHu1Wjs — nodalngela_fans (@nodalngela_fans) November 7, 2026

Mientras sonaba la música, las cámaras y los espectadores captaron las expresiones de los presentes. Nodal reaccionó con una sonrisa y buen humor ante las bromas del intérprete, mientras que Ángela Aguilar mantuvo una actitud más reservada en medio de las miradas de los asistentes. El inesperado momento musical se convirtió en tendencia absoluta en platafjormas como TikTok e Instagram, consolidándose como uno de los episodios más virales y comentados del evento.