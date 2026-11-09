Sandra Itzel vive momentos de angustia y revela que lo más importante de su vida estuvo en riesgo

En las últimas horas la actriz y cantante Sandra Itzel compartió mediante redes sociales una serie de fotografías y un mensaje que alarmó a sus seguidores ya que en sus propias palabras su mamá fue sometida a una cirugía extremadamente complicada. Ante este proceso la artista expresó el miedo que sintió ante la posibilidad de perderla.

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Sandra Itzel ocupó este momento para abrir su corazón y contar la angustia que sintió al pensar que podía perder a la mujer que le dio la vida. Sin embargo, esta angustia solo quedó registrada en el momento de la cirugía ya que después de horas de incertidumbre, su madre logró superar la intervención médica. La intérprete celebró tener una nueva oportunidad para compartir más momentos a su lado.

¿Qué le pasó a la mamá de Sandra Itzel?

Como lo mencionamos anteriormente, la actriz explicó que su mamá tuvo que someterse a una operación de alto riesgo en la que no existía garantía de obtener un resultado favorable. Esta situación provocó que la actriz enfrentara uno de sus mayores temores, despedirse de una de las personas más importantes de su vida. Asimismo, reconoció lo vulnerable que se sintió durante aquellas horas y describió el miedo de imaginar que podía perderla.

“Lo que más amo en este mundo estuvo en riesgo y viví uno de los miedos más grandes de mi vida”, escribió.

También confesó que nunca se había sentido tan impotente como en este episodio familiar que tuvo que atravesar. Sin embargo, después de la intervención, pudo volver a tomar la mano de su mamá y agradecer que continuara a su lado: “Gracias a Dios, estás aquí, mamá”, expresó con emoción.

¿Cómo fue el mensaje de agradecimiento de Sandra Itzel?

En el mensaje, también reflexionó sobre las preocupaciones y los sacrificios que muchas madres guardan en silencio. Consideró que su mamá ha cargado con dolores y situaciones que no le correspondían, por lo que ahora desea que pueda disfrutar de tranquilidad y felicidad.

La intérprete también reconoció el trabajo de los especialistas que participaron en la operación y destacó su preparación, vocación y compromiso.

Finalmente, dedicó unas palabras a las personas que actualmente tienen a un familiar hospitalizado y atraviesan horas de incertidumbre. Su mensaje fue una invitación a mantener la esperanza: “No pierdas la fe”.