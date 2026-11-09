Ari Telch, al parecer estaría “secuestrado” por una mujer: “Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo”

El actor Ari Telch preocupó a sus seguidores, colegas y allegados luego de que compartiera un preocupante mensaje a través de redes sociales donde dejó entrever que se encontraba en peligro por lo que decidió pedir ayuda. De acuerdo con sus propias palabras señaló a una mujer de perseguirl. De igual modo, expresó temor de estar privado de su libertad.

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¿Qué pasa con Ari Telch?

A través de su cuenta de Facebook Ari Tech escribió este domingo 8 de noviembre un alarmante mensaje que indicaría que se encuentra “secuestrado” incluso que su vida podría correr peligro: “No quisiera pensar que estoy secuestrado, pero todo así lo indica”, según el actor, había huido de una persona que lo había estado persiguiendo, aunque desconocía dónde estaba y pidió identificar a una mujer. También indicó que posiblemente estaría en Cuernavaca, Morelos.

“Casi no tengo comida y temo ingerirla, pienso que desea acabar conmigo”, fue otra declaración que causó preocupación pues todo indicaría que su salud estaría en riesgo. Hasta ahora, no se ha informado de una denuncia o intervención de autoridades que confirme el supuesto secuestro, sí cómo lo que realmente significa esta publicación.

A casi 24 horas de la publicación que generó angustia, se difundió un video del actor bailando con una mujer en el zócalo de Veracruz. En la publicación escribió: “Veracruz. Mi futura tierra. Ligándome a las bellas jarochas”. Ante esta difusión de material aún se manbtiene en duda sobre lo qué trató de decir con una publicación anterior.

¿Ari Telch está enfermo?

El actor ha hablado públicamente de su diagnóstico de trastorno bipolar tipo II y de su experiencia con tratamiento profesional. También ha expresado que su trabajo en el monólogo “D’Mente” aborda el tema de esta enfermedad y que busca combatir prejuicios sobre la salud mental.

Sin embargo, no hay información médica reciente que permita afirmar que atraviesa una crisis o que su diagnóstico explique la publicación.