Impactan con predicción de Juan Gabriel que se cumplió

El artista Juan Gabriel figura entre las máximas estrellas que ha dado México en la historia de la música. Sobre el cantante, la reconocida astróloga Mhoni Vidente se expresó, relató cómo fue el encuentro con él y detalló la predicción que le hizo y que terminó cumpliéndose.

Recientemente, el nombre de Juan Gabriel ha vuelto a destacarse tras la difusión de un video en el que afirman que el cantante sigue vivo. Las imágenes muestran a un hombre con rasgos faciales muy similares a los del cantante, mientras este disfruta de un café en París.

¿Cómo fue el encuentro de Mhoni Vidente y Juan Gabriel?

Juan Gabriel murió el 28 de agosto de 2016 y, según precisó Mhoni Vidente un representante del artista la convocó para que le leyera el futuro. Así fue como la astróloga y “El Divo de Juárez” se encontraron en el departamento que el cantante tenía en Santa Mónica, California, en Estados Unidos.

El encuentro, según describió la astróloga, fue luego de que Juan Gabriel estuviera por varias semanas hospitalizado y ante lo cual ella había predicho que se iba a recuperar. Además, junto al artista estaba el asistente y su hijo, Iván.

¿Cuál fue la predicción a Juan Gabriel que se cumplió?

Mhoni Vidente recordó que el encuentro con el artista fue porque este se encontraba preocupado por su salud. Por lo tanto, Juan Gabriel le expresó “échame las cartas” y la astróloga así lo hizo, con una predicción que tiempo después se cumpliría.

“Te vas a morir de un infarto fulminante”, predijo la astróloga de forma directa. Juan Gabriel, relata Mhoni Vidente, respondió con alivio ante tal afirmación. “Qué bueno que me dices eso porque odio el doctor. Ya no quiero estar en el hospital. Sufrí mucho cuando estuve internado”, le habría respondido el artista que, dos años después, falleció por un infarto agudo de miocardio un par de días antes en que ofrecería un concierto en Los Ángeles al que la astróloga había sido invitada.