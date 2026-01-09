20 diseños de uñas para novias que están en tendencia en este 2026

Si te encuentras buscando el diseño ideal de uñas para el día más especial de tu vida, estás en el lugar correcto, pues aquí te mostraremos muchos estilos para que elijas el que mejor vaya con tu personalidad el día de tu boda y seas la novia más hermosa.

20 diseños de uñas para novia

Estos diseños están en tendencia este 2026 y no solo eso, sino que te mostramos diversos estilos que puedes usar, si tienes una personalidad más sencilla hasta una extrovertida. ¡Serás la novia más preciosa!

1. Uñas con aplicación 3D para novias

Si eres amante de lo clásico, este diseño de uñas es para ti, ya que son en una base tono nude, punta francesa con diseño, pedrería y el factor principal es la aplicación 3D de flores, la cual puede ser blanca o en un color tenue que combine con tu vestido.

2. Uñas de princesa para novias

Este estilo es único y sin duda es el favorito de muchas, porque aunque parezca simple, tiene ese toque mágico que hace lucir hermosas las manos, ya que los relieves en forma de concha son tornasol y te verás femenina y glamourosa.

3. Uñas estilo marmol para novias

¿Qué te parece este diseño clásico y a la vez innovador de uñas? Se trata de una mezcla de colores (blanco y nude) con una técnica de mármol que luce mucho en aquellas novias a las que les guste la comodidad y llevar las uñas cortas.

4. Uñas de novia en punta francesa

Si deseas llevar en tu día especial algo diferente y fuera de lo común, pero sin llegar a lo extravagante, estas uñas son para ti, ya que el color plateado puede hacer contraste con el blanco de tu vestido. Este diseño es en base nude o transparente con punta francesa y poca pedrería para resaltar.

5. Uñas de novia con detalles en blanco

Este estilo de uñas es más conservador y es para las mujeres a las que les gusta lo sencillo, pero quieren lucir siempre arregladas y estéticas. El diseño también puede gustarle mucho a aquellas novias que sean amantes de las plantas.

6. Diseño para novias en punta francesa

Si quieres lucir icónica y con las manos muy limpias, este diseño no lo puedes dejar pasar. Estas uñas tienen una base transparente con brillo tornasol con la punta francesa en tono blanco aperlado y corte almendra.

7. Uñas minimalistas para novias 2026

Si no te gusta romperte la cabeza pensando en un diseño para el día de tu boda, esta puede ser una elección increíble, ya que te hará ver elegante y con estilo debido a que este tono de uñas podría parecer blanco; sin embargo, es el color en tendencia de este 2026, cloud dancer.

8. Uñas a mano alzada para el día de tu boda

¡Luce clásica y femenina! Este diseño es uno de los favoritos, ya que tiene colores neutros y las flores a mano alzada son perfectas para que vayan en juego con tu vestido ideal.

9. Uñas fuera de lo común para novias

Si lo tuyo son los diseños de uñas más elaborados y te gusta tenerlas a la perfección, este tipo de uñas son perfectas, ya que cada detalle cuenta, desde la base, el corte hasta la más pequeña pedrería, además de que serás una novia única y atrevida.

10. Uñas cloud dancer para novia

Sin duda, este es otro de los diseños más pedidos para este 2026, ya que cuenta con el tono cloud dancer, el tono designado por pantone como el color del año. El corte en almendra es lo que lleva las uñas a lo elegante y los puntos blancos son el toque especial.

11. Uñas aperladas para novias

¡Innovación y estilo único! ¿Qué te parecen estas uñas sacadas de un cuento de princesa? Son fabulosas para las novias que quieran hacer de su día el más especial y se empeñen en llevar perfecto hasta el mínimo detalle el día de su boda.

12. Uñas con relieve dorado

Este tipo de uñas son preferidas por las novias más jóvenes, debido a que el relieve en dorado se encuentra en tendencia; sin embargo, la punta francesa en color blanco es el balance de lo clásico. ¿Te atreverías a usarlo para ir al altar?

13. Uñas rosas para novias 2026

Estamos en una época en la que todo puede cambiar y ser distinto, como el caso de estas uñas. Algunos de los cambios para las bodas en la actualidad es que no necesariamente todo debe ser blanco, así que si optas por llevar un tono que haga contraste con tu vestido, pero sin ser escandalosa, puedes elegir este diseño rosa.

14. Uñas para novia: blancas aperladas

¿No quieres pasar tanto tiempo en el salón de belleza, pero quieres lucir radiante? Este estilo es para ti, pues hará resaltar tus manos y que se vean estéticas. Este tono es blanco aperlado o bien podrías pedirlo estilo cat eye.

15. Uñas golden rose para novias

Combinación perfecta entre lo moderno y lo clásico. Este diseño de uñas es sumamente especial, ya que está fuera de lo común para las novias, pero este 2026 se romperán todas las barreras para que la novia se sienta hermosa y especial el día de su boda. El estilo de esta manicura es en tono golden rose.

16. Diseño de uñas para una novia elegante

Ser elegante y estar a la moda no debe ser algo negativo, una buena combinación de tono y corte de uñas puede serlo todo. Este diseño de uñas para novia es ideal para aquellas que no quieran llevar todo en tono blanco en el día de su boda.

17. Uñas extravagantes para novias

¿Te gusta el brillo y los relieves? En tu día especial puedes llevar el diseño de uñas que a ti te guste y con el que resaltes tu personalidad. Este estilo es increíble, ya que tiene varias tonalidades, desde un nude, blanco, hasta tornasol y dorado.

18. Uñas de cuento de hadas para novias

El día de tu boda debes lucir realmente hermosa y, si te encanta lo sencillo, pero con personalidad, esto es para ti. Las uñas en corte recto y el color nude jamás fallan, ya que te hacen lucir espléndida, limpia y estética; sin embargo, en este diseño la pedrería plateada es protagonista.

19. Uñas azules para novia

En el mundo de la moda todo está permitido y el tono azul puede ser la combinación y el match perfecto para lucir tu vestido de novia y unas manos increíbles. Este diseño es para las más atrevidas y a la moda, ya que no es clásico, pero es hermoso.

20. Uñas cortas para novias

El día de tu boda es esencial que te sientas cómoda, por lo que si no estás acostumbrada a las uñas largas o a llevar postizas, puedes optar por este diseño de uñas que es moderno y a la vez minimalista.