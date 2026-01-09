El pueblo de Guerrero que casi nadie conoce y es sorprendentemente hermoso
Este hermoso lugar casi nadie lo visita, pero tiene un montón de actividades en la naturaleza que te van a gustar
Guerrero tiene un montón de lugares hermosos, Pueblos Mágicos como Taxco y Zihuatanejo, pero casi nadie conoce Atoyac de Álvarez, un rinconcito sorprendentemente bello que tienes que visitar si tu plan es viajar en 2026.
Si quieres conocer más sobre este pueblito desconocido, sigue leyendo y descubre qué hacer.
Qué hacer en Atoyac de Álvarez, Guerrero
En el pueblo de Atoyac de Álvarez el atractivo principal, tanto de locales como de personas que lo visitan, es el senderismo. El poblado está ubicado muy cerca de la Sierra Madre del Sur, lo que lo convierte en un lugar ideal para las caminatas largas, la aventura al aire libre y las vistas panorámicas inigualables. Algunas rutas populares, según distintos portales de turismo, son la ruta Atoyac - San Martín - Alcholoa, o el sendero La Florida, que tiene una vista hermosa desde la Piedra del Diablo.
Pero esto no es lo único. De acuerdo con Tripadvisor los turistas también disfrutan de apreciar monumentos imperdibles del pueblo, como:
- La Iglesia de la Asunción: está en el centro del municipio.
- La ex fábrica de téxtil de El Ticuí: hay recorridos turísticos guíados.
- Disfrutar de eventos culturales: en Semana Santa se pone bello o también en las fiestas de la Virgen de Guadalupe.
- Conocer la cascada del Salto: un paraíso de rocas gigantes con varias cascadas y un río.
Qué Pueblos Mágicos tiene Guerrero y cómo son
Si te queda tiempo y quieres aprovechar tu visita al estado de Guerrero, puedes darte una vuelta por los 3 Pueblos Mágicos del estado , Cada uno tiene sus atractivos y aura que los define:
- TAXCO DE ALARCÓN: Pueblo colonial enclavado en la montaña, famoso por su tradición platera, calles empedradas, casas blancas con techos de teja y la majestuosa Parroquia de Santa Prisca; ofrece miradores, talleres de plata, museos y un ambiente histórico muy marcado. Su clima es templado la mayor parte del año, con días cálidos y noches frescas, especialmente en invierno debido a su altitud.
- ZIHUATANEJO: Antiguo pueblo pesquero del Pacífico que combina playas tranquilas, bahías de aguas claras, malecón con restaurantes, mercados locales y actividades acuáticas, conservando una atmósfera relajada y tradicional a pesar de su crecimiento turístico. Su clima es cálido tropical, con temperaturas altas casi todo el año y lluvias principalmente en verano.
- IXCATEOPAN DE CUAUHTÉMOC: Pueblo de fuerte identidad histórica y cultural, conocido por sus calles y construcciones de mármol y cantera, su ambiente tranquilo y por albergar el mausoleo del último tlatoani mexica, Cuauhtémoc; cuenta con museos y celebraciones de raíces prehispánicas. Su clima es templado a fresco, con temperaturas más suaves que la costa y variaciones según la temporada.