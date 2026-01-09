El pueblo de Guerrero que casi nadie conoce y es sorprendentemente hermoso

Guerrero tiene un montón de lugares hermosos, Pueblos Mágicos como Taxco y Zihuatanejo, pero casi nadie conoce Atoyac de Álvarez, un rinconcito sorprendentemente bello que tienes que visitar si tu plan es viajar en 2026.

Si quieres conocer más sobre este pueblito desconocido, sigue leyendo y descubre qué hacer.

El pueblo Atoyac de Álvarez está rodeado de naturaleza.|(ESPECIAL/Google Maps)

Qué hacer en Atoyac de Álvarez, Guerrero

En el pueblo de Atoyac de Álvarez el atractivo principal, tanto de locales como de personas que lo visitan, es el senderismo. El poblado está ubicado muy cerca de la Sierra Madre del Sur, lo que lo convierte en un lugar ideal para las caminatas largas, la aventura al aire libre y las vistas panorámicas inigualables. Algunas rutas populares, según distintos portales de turismo, son la ruta Atoyac - San Martín - Alcholoa, o el sendero La Florida, que tiene una vista hermosa desde la Piedra del Diablo.

No te puedes perder esta impresionante vista en Atoyac de Álvarez.|(ESPECIAL/Google Maps)

Pero esto no es lo único. De acuerdo con Tripadvisor los turistas también disfrutan de apreciar monumentos imperdibles del pueblo, como:

La Iglesia de la Asunción : está en el centro del municipio.

: está en el centro del municipio. La ex fábrica de téxtil de El Ticuí: hay recorridos turísticos guíados.

hay recorridos turísticos guíados. Disfrutar de eventos culturales: en Semana Santa se pone bello o también en las fiestas de la Virgen de Guadalupe.

en Semana Santa se pone bello o también en las fiestas de la Virgen de Guadalupe. Conocer la cascada del Salto: un paraíso de rocas gigantes con varias cascadas y un río.

Qué Pueblos Mágicos tiene Guerrero y cómo son

Si te queda tiempo y quieres aprovechar tu visita al estado de Guerrero, puedes darte una vuelta por los 3 Pueblos Mágicos del estado , Cada uno tiene sus atractivos y aura que los define: