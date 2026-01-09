El Coyote se viste de luto tras dolorosa muerte

El pasado 8 de enero se dio a conocer un accidente de tránsito en Costa Rica en Culiacán, Sinaloa. Como consecuencia del impacto murió una persona que fue identificada como Beatriz quien es la hermana del reconocido cantante José Ángel Ledezma, popularmente conocido como “ El Coyote”.

Los medios del lugar dieron a conocer que la mujer de 56 años, chocó su vehículo contra una camioneta. Lamentablemente Beatriz murió y otra persona resultó con lesiones de gravedad. El Coyote se expresó en las redes sociales para darle un último adiós a su hermana.

¿Qué dijo El Coyote sobre la muerte de su hermana?

Tras darse a conocerla muerte de Beatriz Ledezma, hermana de José Ángel Ledezma, conocido como "El Coyote",el cantante decidió publicar un conmovedor mensaje con el objetico de darle el último adiós a su familiar y recibió el cariño de todos sus seguidores.

Lo que decía el mensaje de El Coyote, era que tenía un fuerte dolor en el corazón por la muerte de su hermana, Beatriz Ledezma. Así también hizo hincapié en que estaba atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida.

"Hoy me duele el corazón. Estoy atravesando uno de los momentos más difíciles de mi vida. Con profunda tristeza despido a mi hermana, cuya partida deja un vacío imposible de llenar", escribió en una imagen donde anunciaba la partida de Beatriz.

Así también es que dio agradecimiento a sus seguidores por las muestras de cariño que le han hecho llegar en este momento tan difícil. Los fanáticos enviaron sus condolencias que fueron bien recibidas.

"Agradezco de corazón el cariño, el respeto y las muestras de apoyo en este momento tan doloroso",finalizó el mensaje. Sin dudas la muerte de su hermanade una manera tan inesperada, ha causado un gran dolor en el reconocido cantante “El Coyote”.

