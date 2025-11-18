Doble felicidad: Martha Higareda se convierte en mamá y así comparte las gran noticia

El momento ha llegado. Después de meses de expectativa y una dulce esperanza compartida por sus millones de seguidores, Martha Higareda finalmente se ha convertido en mamá. Fue por medio de Instagram, que la actriz mexicana y su pareja, Lewis Howes, le dieron la bienvenida su par de amores. Noticia que ha conmovido a toda la comunidad.

Dentro de sus redes sociales, los radiantes padres compartieron, que a pesar de que uno de los bebes y Marta tuvieron algunos sustos, todo salió bien. Mensaje con el que le dieron la bienvenida a sus gemelos. En respuesta, la comunidad ha celebrado a la feliz pareja y bendecido la llegada de dos pequeños llenos de amor.

Un sueño hecho realidad para la feliz pareja

Cabe mencionar que, desde hace tiempo, la actriz mexicana, había compartido su deseo de formar una familia, desde entonces su relación con Lewis Howes, marcada por complicidad, viajes y crecimiento personal, se ha convertido en una historia inspiradora. Es dentro de esta historia que se ha demostrado que puede florecer con paciencia, respeto y compromiso.

Detalles del nacimiento y primeras reacciones

El día de hoy 18 de noviembre por la mañana, dieron a conocer la noticia de la llegada de sus bebes, por medio de redes sociales. Aunque la pareja ha mantenido cierta reserva sobre los detalles del nacimiento de sus gemelos, si se he revelado que a pesar de los sustos, todo salió bien.

Martha y una de las bebés tuvieron algunos sustos de salud, pero ahora se están recuperando y tanto las bebés como su mamá están bien y más adelante les vamos a compartir lo que vivimos. Gracias por todo su amor y apoy, gracias a nuestra maravillosa familia y amigos que nos han apoyado incondicionalmente durante este tiempo. No sé qué haríamos sin su apoyo.

Amor, plenitud y el inicio de una nueva historia

Para Martha Higareda, la llegada de sus gemelos marcará un antes y un después, pues será esta la oportunidad de la mexicana para vivir una nueva faceta en su vida. Para los fans, solo queda esperar el regreso a la pantalla de la querida actriz.

Amigos de la pareja se han unido para enviarle felicitaciones y buenos a la creciente familia. Algunos de ellos Carlos Rivera, Alessandra Rosaldo y Sofía Rivera Torres.