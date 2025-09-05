Bruce Willis ya no reconoce a sus seres queridos tras enfermedad

La salud de Bruce Willis continúa siendo motivo de preocupación en Hollywood y entre sus seguidores en todo el mundo. El actor, de 70 años, enfrenta un duro proceso contra la demencia frontotemporal, enfermedad que le fue diagnosticada en 2023 y que, según nuevas revelaciones, ha avanzado de manera alarmante.

De acuerdo con información publicada por un periódico inglés, fuentes cercanas a la familia confirmaron que el protagonista de Duro de matar atraviesa una etapa complicada, al punto de que en ocasiones ya no logra identificar a personas de su entorno más íntimo. Pese a ello, sus hijas buscan permanecer a su lado la mayor parte del tiempo, pues aseguran que el actor muestra alegría cada vez que las ve.

Demi Moore intenta no “apegarse” al viejo Bruce Willis cuando visita a su ex Crédito: Bang Showbiz [VIDEO] La enfermedad de Bruce Willis ha conmovido al mundo, y Demi Moore, exesposa del actor, ha desempeñado un papel crucial en este proceso del padre de sus hijas.

¿Cómo enfrenta su familia la enfermedad de Bruce Willis?

Aunque el deterioro ha sido rápido, el círculo cercano de Bruce Willis intenta mantener un ambiente positivo. Las hijas mayores del actor, fruto de su matrimonio con Demi Moore, comparten en redes sociales recuerdos y momentos actuales junto a su padre, con el objetivo de resaltar instantes de unión en lugar de enfocarse en la tristeza.

Los reportes señalan que Willis “se ilumina” cuando está con ellas, lo que ha motivado a la familia a no dejarlo solo en su proceso. A pesar de la difícil situación, intentan priorizar la convivencia y la esperanza.

¿Por qué fue trasladado a otra casa?

La reciente actualización de su estado de salud coincide con su mudanza a una nueva residencia. Emma Heming, actual esposa de Bruce Willis, explicó que la decisión de llevarlo a una casa más sencilla se tomó pensando en sus hijas y en la necesidad de que el actor reciba atención las 24 horas.

Aunque la medida generó críticas en redes sociales, allegados aseguran que toda la familia respalda la forma en que Heming cuida al actor. Para ellos, lo más importante es garantizar que Willis esté rodeado de amor y reciba los cuidados adecuados en esta etapa.