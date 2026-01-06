Capi Pérez rompe el silencio y habla de la dolorosa pérdida que marcó a su familia

Capi Pérez abrió su corazón y habló abiertamente de una tragedia familiar que los marcó profundamente: el fallecimiento de Nataly Monserrat Gómez Barro, sobrina de su esposa. El conductor reveló que se trató de un proceso muy doloroso que inició con una desaparición y terminó de la peor manera, dejando a su familia una reflexión que va más allá de cualquier cosa.

Durante la entrevista, el Capi explicó que la joven había sido reportada como desaparecida, lo que generó durante algunos días mucha angustia e incertidumbre en toda la familia. Días después, recibieron la devastadora noticia, una que nadie quiere escuchar: había perdido la vida.

“Fue un momento muy duro y complicado… después nos enteramos de que desafortunadamente había perdido la vida”, compartió. “Lo que nos deja es valorar más y abrazar más a tus familiares”.

Capi Pérez deja un mensaje claro sobre la salud mental

Ante la pregunta directa del reportero sobre lo ocurrido y el contexto de violencia que se vive en el país, el conductor fue directo y contundente: no se trató de un tema de inseguridad, sino de salud mental.

El Capi aprovechó para subrayar la importancia de informarse, reconocer las señales en uno mismo y perder el miedo a buscar ayuda. Deja en claro que la información podría ayudarnos a entender por lo que pasan nuestros seres queridos o lo que uno mismo está viviendo. Su mensaje resulta bastante fuerte, pues habla desde una experiencia que dejó una herida fresca y dolorosa en la familia.

¿Cómo detectar si un familiar atraviesa problemas de salud mental?

Aunque cada caso es distinto, especialistas coinciden en que las personas que atraviesan por algún tipo de problemas de salud mental emiten algunas señales de alerta que no deben ignorarse:



Cambios drásticos de humor o conducta

o conducta Aislamiento repentino de amigos y familia

repentino de amigos y familia Pérdida de interés en actividades que antes disfrutaba

en actividades que antes disfrutaba Expresiones constantes de culpa, vacío o desesperanza

Alteraciones en el sueño o alimentación

Lo más importante, como bien señaló el propio Capi, es hablar, escuchar sin juzgar y acompañar. No minimizar lo que la otra persona siente puede marcar la diferencia.

Líneas de ayuda en México y CDMX

Si tú o alguien cercano necesita apoyo, existen líneas gratuitas y confidenciales:

Línea de la Vida: 800 911 2000 (24/7, atención nacional)

911, opción 4: Atención a crisis emocionales

LOCATEL CDMX: 55 5658 1111

Consejo Ciudadano CDMX: 55 5533 5533

Y recuerda, buscar ayuda no es señal de debilidad, es un acto de responsabilidad y amor.

