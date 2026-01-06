Atacan a balazos a influencer Antonio Castro “Balam”: ¿cuál es su estado?

Antonio Castro, el influencer conocido como “Balam”, es un ex policía de tránsito del municipio de Uruapan y se desempeñaba como administrador de la fanpage de Facebook “Patrullando tu colonia”. Lamentablemente fue víctima de un ataque armado de acuerdo a lo que señaló el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla.

El influencer “Balam", se encontraba en un restaurante en la Calzada Fray Juan de San Miguel, el pasado domingo cuando alrededor de las 17.00 horas, fue atacado por unos sujetos que a su vez lesionaron a un menor de edad que estaba cerca del hombre, luego huyeron a bordo de una motocicleta.

¿Qué se sabe del caso del influencer?

Lo que se sabe es que Paramédicos de Protección Civil trasladaron a ambos heridos al Hospital Civil de Uruapan, allí el creador de contenido Antonio Castro, recibe lesiones por los cinco disparos que recibió. Por el momento las autoridades siguen indagando sobre el caso.

“Ya hay carpeta de investigación, está muy grave esta persona que fue agredida, que efectivamente tenía una página de internet una fanpage. Llevaba a cabo una labor informativa a través de su fan page, ex elemento de la policía de tránsito de Uruapan que fue agredido, que se encuentra hospitalizado, estable pero delicado y estamos dando puntual seguimiento al tema, la investigación está a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE)”, señaló el mandatario estatal.

Por otro lado, las autoridades han informado que “Balam” se desempeñó como agente de Tránsito durante el pasado gobierno municipal que estuvo vigente de 2021-2024, que estuvo encabezado por el morenista Ignacio Campos Equihua.

Entre su contenido, Antonio Castro publicaba denuncias ciudadanas relacionadas a la inseguridad que vive el municipio de Uruapan.

Ocurrió mientras se encontraba en un restaurante en Uruapan, Michoacán.

Lamentablemente este no es el primer caso de atentado contra un influencer, ya que el 29 de octubre del 2024, Mauricio Cruz Solís fue asesinado a balazos por un grupo de sicarios, a escasos metros de la plaza principal de Uruapan. El hombre se desempañaba como periodista, conductor, influencer y director de un portal informativo.

