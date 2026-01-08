¿Problemas entre Humberto Zurita y Stephanie Salas? Crecen rumores de tensión en la relación tras presunta discusión pública

Humberto Zurita y Stephanie Salas vuelven a estar en el ojo del huracán luego de que trascendiera que el actor y la cantante protagonizaron un supuesto pleito en una plaza comercial del sur de la ciudad, ante estos hechos han crecido los rumores sobre una posible crisis en su relación.

De acuerdo con las imágenes que se han hecho viral, se ve a Zurita y a Salas sosteniendo una discusión en público intercambiando palabras de manera seria y con evidente incomodidad.

Aunque no se registraron escenas escandalosas ni enfrentamientos mayores, testigos aseguran que el ambiente entre ambos era tenso y distante. Asimismo, Kadri Paparazzi quien dio a conocer las imágenes señaló que Humberto Zurita se veía completamente molesto, mientras que en el video se logra apreciar como la cantante le pidió su bolsa para después cada quien caminar por su lado.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha confirmado o desmentido el incidente, por lo que la situación se mantiene en el terreno de la especulación.

¿Cómo inició la historia de amor entre Humberto Zurita y Stephanie Salas?

La relación entre Humberto Zurita y Stephanie Salas se dio a conocer públicamente a mediados de 2022, cuando ambos comenzaron a aparecer juntos en eventos públicos. Su romance llamó de inmediato la atención debido a que son dos figuras muy queridas del medio artístico.

Se sabe que su vínculo nació de una amistad cercana, que con el tiempo evolucionó en una relación sentimental basada, según han expresado, en el respeto, la admiración mutua.

¿Cuánto tiempo llevan juntos Humberto Zurita y Stephanie Salas?

Hasta ahora, Humberto Zurita y Stephanie Salas llevan alrededor de tres años de relación, tiempo en el que han procurado mantener su vida privada lejos del escándalo y apareciendo juntos solo en momentos clave. Debido a que son muy reservados, estas imágenes de la supuesta pelea en público ha sido suficiente para que medios y fans empiecen a cuestionarse sobre el momento que atraviesa la pareja, si fue un simple disgusto de pareja o si fue una discusión que va más allá de un enojo.