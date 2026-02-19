Carin León lanza fuerte mensaje y responde a la supuesta colaboración con Ángela Aguilar: “No tengo tiempo”

Recientemente se volvió viral un video del cantante de regional mexicano Carin León y Ángela Aguilar, en el que ambos aparecen en el centro de una habitación interpretando una canción. La publicación generó miles de reacciones y comentarios en redes sociales, donde los internautas comenzaron a especular sobre una posible colaboración musical entre los dos artistas.

Ante las críticas y rumores, el intérprete decidió responder y aclarar su postura, donde señaló que actualmente está enfocado en sus proyectos personales y profesionales, por lo que no tiene tiempo para involucrarse en polémicas o prestar atención a lo que hacen otras personas dentro de la industria.

Yo vivo, creo que tengo mucho de qué preocuparme en mi vida. De entrada mis críticas y los errores que cometo como ser humano, entonces tengo que fijarme mucho en lo mío, no tengo tiempo de estarme fijando en lo que dicen de otras personas.

Con estas declaraciones, dejó en claro que por el momento no tiene planes de lanzar música junto a la polémica Ángela Aguilar. Sin embargo, también destacó que para él lo más importante es la voz y el talento musical, más allá de las controversias que puedan rodear a sus colegas. Reiteró que simplemente está concentrado en otras prioridades.

Estado de salud actual de Carin León

Por otra parte, el cantante recientemente pospuso algunas fechas de sus conciertos en la Feria de León, luego de ser diagnosticado con dengue. Sobre su estado de salud, explicó cómo vivió la situación y las recomendaciones médicas que recibió.