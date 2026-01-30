Evelyn sella el rumbo del Equipo Azul en Exatlón México y devuelve a los Azules a La Villa 360

Sin duda, la competencia por La Villa 360 volvió a demostrar por qué es uno de los momentos más importantes de la novena temporada de Exatlón México. La noche de ayer esta contienda arrancó de manera muy cerrada y llena de tensión. No obstante, rápidamente El Equipo Azul logró tomar la delantera a pesar del fuerte momento que vivió Ernesto tras ser llevado en ambulancia para una mejor valoración. La jornada avanzó con intercambios intensos de puntos hasta llegar al enfrentamiento que definiría el destino de ambos equipos entre Evelyn y Jamin.

Ahora lee: Exatlón México: Programa Completo del 29 de enero del 2026

Sin duda, el encuentro entre Jazmín y Evelyn se convirtió en el centro de todas las miradas, pues ambas atletas saltaron al circuito con la tensión al máximo, conscientes de que el resultado marcaría no solo la noche, sino también gran parte de la siguiente semana. Evelyn, con determinación, comenzó el enfrentamiento y consiguió el punto definitivo, sellando un marcador de 8 contra 4 a favor de los Azules, asegurando su regreso a la codiciada Villa 360.

La importancia de ganar La Villa 360 en Exatlón México

Para los atletas, el ganar La Villa 360 es mucho más que conseguir un lugar para descansar, pues este espacio representa comodidad, recuperación física y estabilidad emocional, aspectos clave que sin duda mejoran el rendimiento diario dentro de los circuitos.

Tras la victoria marcada por Evelyn, la atleta no solo reforma su papel como pilar de la escuadra, sino como una de las competidoras más fuertes de la novena temporada y una candidata para llegar a la gran final.

Con el regreso del Equipo Azul a La Villa 360, los Azules no solo recuperaron un espacio físico, sino que también la confianza y motivación, aspectos clave que marcarán el rumbo de los siguientes encuentros.