Exatlón México 2024
Momento crítico en Exatlón México: Ernesto Cazares sufre fuerte golpe y es evacuado en ambulancia

Un resbalón inesperado provocó uno de los momentos más tensos de la temporada, obligando a detener la competencia y movilizar al equipo médico de Exatlón México.

Exatlón México

Ernesto sufrió un fuerte golpe durante el circuito de Exatlón México, por lo que tuvo que ser auxiliado por sus compañeros y retirado del área de competencia para ser trasladado en ambulancia por el servicio médico, dejando a Antonio Rosique y a todos los atletas en máxima tensión; Emilio lo ayudó a salir en un claro acto de amistad deportiva, mientras Ernesto explicó que se resbaló y que se encontraba espantado por el dolor en su rodilla.

