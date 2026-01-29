Momento crítico en Exatlón México: Ernesto Cazares sufre fuerte golpe y es evacuado en ambulancia

Ernesto sufrió un fuerte golpe durante el circuito de Exatlón México, por lo que tuvo que ser auxiliado por sus compañeros y retirado del área de competencia para ser trasladado en ambulancia por el servicio médico, dejando a Antonio Rosique y a todos los atletas en máxima tensión; Emilio lo ayudó a salir en un claro acto de amistad deportiva, mientras Ernesto explicó que se resbaló y que se encontraba espantado por el dolor en su rodilla.

